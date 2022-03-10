نداء عاجل من اليونيسف بشأن الأزمة الأوكرانية

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصف الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" فى تغريدة على حسابه على "تويتر" الهجوم الذى وقع على مستشفى فى ماريوبول بأوكرانيا بالمروع، وأكد أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر لحرب لا علاقة لهم بها، داعيا إلى وقف العنف الذى لا معنى له ووضع حد لإراقة الدماء.
وأكدت المسؤولة الأممية فى بيان لليونيسف، أن هذا الهجوم يسلط الضوء على الخسائر الرهيبة التى تلحقها هذه الحرب بأطفال وعائلات أوكرانيا معربة عن إصابتها بالرعب من الهجوم .
وجددت اليونيسف فى بيانها، دعوتها إلى وقف فورى لإطلاق النار وحثت جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الإنسانى الدولى لحماية الأطفال من الأذى ولضمان وصول الجهات الفاعلة الإنسانية بأمان وبسرعة إلى الأطفال المحتاجين.
وتشير اليونيسف إلى أنه فى أقل من أسبوعين، لقى ما لا يقل عن 37 طفلا مصرعهم وأصيب 50 آخرون بجراح، بينما فرّ أكثر من مليون طفل من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة.
وفى تغريدة على حسابه على تويتر، قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية فى أعقاب تلك التقارير، إن "المنظمة تدين بشكل قاطع جميع أعمال العنف ضد المرافق الصحية والعاملين فى مجال الصحة والمرضى. ونكرر دعوتنا العاجلة لحل سلمي".
ودعا روسيا إلى الالتزام بحل سلمى لهذه الأزمة والسماح بوصول آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية للمحتاجين، مشددا على أن الحل السلمى ممكن.
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