عاجل- روسيا تدعو واشنطن لوقف العمل غير القانونى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ورفض أنطونوف وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، الاتهامات الأمريكية بارتكاب انتهاكات روسية مزعومة للاتفاقيات الكيماوية والبيولوجية.. مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات المتوترة من قبل البيت الأبيض أظهرت قلق الولايات المتحدة بشأن الكشف عن برنامجها البيولوجى العسكرى بالقرب من الحدود الروسية.

وقال أنطونوف: "ندعو الولايات المتحدة إلى الإنهاء الفورى للعمل غير القانونى فى المجال البيولوجى العسكرى، بما فى ذلك فى دول ما بعد الاتحاد السوفيتى، والتوقف عن عرقلة جهود المجتمع الدولى لتعزيز نظام اتفاقية الأسلحة البيولوجية".

وأضاف السفير الروسى: "علاوة على ذلك، حان الوقت لواشنطن لتسريع توقيت تدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية".

تابع: "نذكر الولايات المتحدة أنها لا تزال الطرف الوحيد فى اتفاقية الأسلحة الكيميائية التى لم تف بالتزاماتها الدولية بعد".