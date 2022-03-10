كيف أدخل على نظام نور نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 رابط موقع نور لولي الأمر noor

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عمر شويل - جدة كيف أدخل على نظام نور نتائج الطلاب المركزي لاستخراج شهادات الأبناء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1443هـ هو السؤال الأكثر تداولاً الآن بعد أن أعلنت كافة المدارس الابتدائية والمتوسطة الثانوية عن رفع نتائج الطلاب على نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1443، حيث يرغب أولياء الأمور في استخراج شهادات الطلاب برقم الهوية فقط أو تسجيل دخول نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري، نظراً لسهولة استخدام الموقع المخصص للنتائج وإمكانية الدخول إلى نظام نور حتى وإن كان المستخدم ناسياً كلمة المرور لتسجيل الدخول، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط نظام نور نتائج الطلاب الرسمي المتوفر من جانب وزارة التعليم عام للإطلاع على نتائج الطلاب 1443.

كيف أدخل على نظام نور نتائج الطلاب 1443

أصدرت وزارة التعليم عام تعميماً لتنظيم أعمال الاختبارات النهائية وإخراج نتائج الطلاب النهائية في نظام نور لولي الأمر المركزي لجميع الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي، حيث أكدت على ضرورة تشكيل لجان مهمتها هي الإشراف على الاختبارات النهائية لتنفيذ ومتابعة الاختبارات وأعمالها وإدخال المهارات للصفين الأول والثاني الابتدائي.

إلى جانب رصد الدرجات وتدقيقها لباقي الصفوف الدراسية، واستخراج نتائج الطلاب وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام اليوم الخميس بتاريخ العاشر من شهر مارس 2022م الموافق لتاريخ السابع من شهر شعبان 1443هـ وفق الآلية المعتمدة لتوزيع الدرجات الجديدة، وفي الوقت الحالي يبحث أولياء الأمور عن رابط موقع نور نتائج الطلاب برقم الهوية فقط أو بالسجل المدني وبدون كلمة سر لاستخراج الشهادات.

وهنا أكدت وزارة التعليم على أنه يتاح لأولياء الأمور والطلاب والطالبات إمكانية استخراج نتائجهم من خلال نظام نور ولي الأمر المركزي الذي يتم الدخول إليه من خلال تسجيل بيانات الدخول المستلمة من المدرسة “اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق)، كما يمكن استعلام نتائج نظام نور من خلال تطبيق توكلنا، وذلك من خلال الدخول إلى الخدمات، ثم خدمات التعليم، ثم النقر على النتائج ليتم استخراج شهادات الطلاب 1443، ومن يرغب في الحصول على رابط دخول نظام نور للنتائج يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط نظام نور تسجيل الدخول (noor.moe.gov.sa).

طريقة استعلام نتائج الطلاب في نظام نور 1443

تم الإعلان بشكل رسمي اليوم الخميس بتاريخ 7 شعبان 1443هـ الموافق لتاريخ 10 مارس 2022م من جانب جميع المدارس ابتدائي ومتوسط وثانوي عن رفع نتائج الطلاب على نظام نور لنتائج الطلاب المركزي، حيث أصبح بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الفصل الثاني الآن من خلال نظام نور أو من خلال تطبيق توكلنا.

ويتاح تفعيل التنبيهات على توكلنا لإشعاركم بالنتيجة فور اعتمادها ورفعها مباشرةً، وذلك من خلال الدخول إلى التطبيق والنقر على أيقونة الخدمات، ثم اختيار خدمات التعليم، ثم الضغط على النتائج الدراسية، ثم اختيار أبلغني عند تحديث النتائج، ومن يرغب في الإطلاع على طريقة استعلام نتائج نظام نور للطلاب 1443، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

نتائج نظام نور برقم الهوية 1443

في حال نسيان كلمة المرور أو اسم المستخدم كيف أدخل على نظام نور نتائج الطلاب؟ وهنا أتاحت وزارة التعليم عام إمكانية الدخول إلى نظام نور من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب أبشر عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، فمن فقد بيانات دخول نظام نور يمكنه النقر على رابط بوابة النفاذ الموحد من الصفحة الرئيسية للنظام، ثم تسجيل الدخول ببيانات حساب ابشر، وسوف تصلك رسالة تتضمن كلمة المرور المؤقتة، قم بكتابتها ثم النقر على متابعة، وسيتم التحويل بشكل تلقائي إلى نظام نور 1443 لاستخراج الشهادات للطلاب، ويمكنكم الإطلاع على خطوات استخراج نتائج نظام نور عبر بوابة نفاذ من خلال الفيديو التالي:

ويجب العلم أن موقع نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط أو نظام نور بالسجل المدني وبدون كلمة سر لن يتم إتاحته من قبل الوزارة، وتعتبر بوابة النفاذ الوطني الموحد هي البديل لموقع نور بالهوية فقط، حيث يمكنكم تسجيل الدخول إلى صفحة النتائج من خلال إدخال بيانات أبشر وسيتم التحويل إلى صفحة نظام نور الرئيسية لاستخراج النتائج، وبذلك نكون قد أوضحنا إجابة سؤال كيف أدخل على نظام نور نتائج الفصل الثاني 1443 من خلال المقال، مع تمنياتنا لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.