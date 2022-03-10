عاجل- كامالا هاريس.. تحرك أمريكى جديد بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فأن هاريس من المقرر أن تتعاون مع بولندا ورومانيا بشأن الخطوات التالية للرد على الهجوم الروسى وطمأنتهما بدعم واشنطن. وتأتى رحلة هاريس فى الوقت الذى اشتبكت فيه الولايات المتحدة وبولندا علنًا بشأن توفير طائرات مقاتلة للقوات الأوكرانية، إذ أعلن وزير الخارجية البولندى، أن البلاد مستعدة فورًا لنشر جميع طائراتها الروسية MiG-29 وبشكل مجانى فى قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية ووضعها تحت تصرف حكومة الولايات المتحدة، وكان من المتوقع فى الأصل أن تستقبل الولايات المتحدة الطائرات ثم تتبرع بها لأوكرانيا، لكن البنتاجون أصدر بيانًا بعد ساعات من إعلان بولندا قال فيه إن هذه ليست خطة مجدية.

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