الاتحاد الأوروبى: روسيا ترسم مستقبل الغرب

جدة - نرمين السيد - أكد الممثل السامى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، أن عواقب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا من شأنها أن تُشكل السياسيات الأوروبية على مدى السنوات والعقود المقبلة.





وقال بوريل، فى كلمة له بقمة الاتحاد الأوروبى التى استضافتها مدينة (ستراسبورج) الفرنسية قبل ساعات: "إن أوروبا ستواجه مشكلة جسيمة فى إمدادات الغاز وتزايد عدد اللاجئين والرغبة فى التسلح بشكل خطير، أو ما يسمى بتسليح الاعتماد المتبادل".

وأضاف بوريل، حسبما نقلت عنه دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى عبر موقعها الرسمي، أن الاتحاد الأوروبى يعتمد على الغاز الروسى فى إمدادت الطاقة لديه، لذا أول ما يجب فعله هو إلغاء هذا الاعتماد.

وخلال القمة، قالت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبى يقع على عاتقه ما وصفته بـ"الواجب الأخلاقي" فى جعل أوكرانيا دولة عضوة بالتكتل، حيث طالبت أوكرانيا بالإسراع بعضويتها فى الاتحاد الأوروبى فى أعقاب العملية العسكرية الروسية على البلاد، وبعد ذلك بأسابيع طالبت أيضًا مولدوفا وجورجيا بعضويتهما فى التكتل.