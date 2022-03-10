عاجل- أول رد روسى على اتهام أوكرانيا لها بقصف مستشفى أطفال

جدة - نرمين السيد - قال دميترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن "القوات الروسية لا تقصف أهدافا مدنية فى أوكرانيا"، واصفا هجوم روسيا على كييف بأنه "عملية خاصة" لنزع سلاح جارتها وإزاحة قادة تطلق عليهم "النازيين الجدد".





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