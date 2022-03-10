آلية حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين الجدد 1443 والاستعلام عن القبول من sbis.hrsd أمور نوضحها إليكم، حيث أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور في السعودية يعد واحدًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة المقدمة من وزارة التنمية والموارد البشرية بالمملكة، والذي يقدم من خلاله الدعم المادي للأسر السعودية ذات الدخل المحدود ومن هم في حاجة للخدمات التي يقدمها البرنامج لتحسين مستوى المعيشي، والهدف منه توفير الاحتياجات الأساسية للأسر ذات الدخل المحدود ومساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار وإيجاد فرص عمل للعاطلين، وهناك عدة ضوابط وشروط وضعتها وزارة التنمية السعودية والتي يجب توافرها في المتقدم لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور، ومن خلال السطور القادمة نذكر اهم المعلومات عن برنامج الضمان الاجتماعي المطور وآلية حساب الضمان الاجتماعي المطور.

آلية حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين الجدد 1443 sbis.hrsd

يتم تحديد المعاش للأسر وللمستقل من خلال حساب الدخل الشهري لكافة أفراد الأسرة، ثم يتم خصم نسبة من قيمة الدخل الشهري تعادل 50%، ثم يضاف إلى مجموع الدخل الغير مكتسب (دعم الحكومة) ولا يتم حساب دعم ذوي الإعاقات والبرامج المساندة في ذلك، ويتم مقارنة المجموع الكلي للدخل المحتسب مع الحد الأدنى للمعاش طبقًا للحد الأدنى للاستحقاق الشهري للأسر بالمملكة العربية السعودية وهو 1100 ريال سعودي للأسرة، و 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.

القبول في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

قبول وصرف الراتب الأول للضمان الاجتماعي الجديد يتم وفقا للآتي:

تقوم الوزارة بإبلاغ المتقدم بالطلب بالموافقة أو الرفض بحسب توافق المعايير المطلوبة أم لا في خلال عشرين يوم من تقديم الطلب.

عند قبول الطلب يصرف المعاش ابتداءًا من الشهر التالي لصدور قرار القبول.

في حالة عدم الموافقة على أهلية عائل الأسرة من قبل الوزارة، يمكن للأسرة اختيار من تجد فيه الأهلية لأن يكون عائلًا لها.

على المتقدم بالطلب والمستحق القيام بإبلاغ الوزارة بأي جديد في الأوضاع قد يؤثر في استحقاقه للمعاش.

تصنيف المستحقين في حالة قبول الضمان الاجتماعي الجديد