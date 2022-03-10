نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “live” هنا تفاصيل وموعد مباراة الفتح وأبها في الدوري السعودي للمحترفين الجولة 24 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنطلق اليوم مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين، بمباراة الفتح وأبها الذي يستضيفها ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، والتي تسبق مواجهة قوية سوف تجمع التعاون ضد الفيصلي لحساب نفس الجولة، اللقاء الأول بين الفريقين انتهى بفوز فريق أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للفتح، ويسعى الفتح اليوم للثأر من أبها خاصة أن الفارق بينهما 3 نقاط فقط لصالح أبها، ويرغب في الفوز والتعادل معه في عدد النقاط والتقدم عليه في الترتيب بنسبة الأهداف.

يدخل الفريقين المباراة بهدف الفوز وتحسين ترتيبهما في الجدول، الفتح صاحب الأرض والجمهور اليوم يحتل المركز الثامن قبل المباراة برصيد 28 نقطة، جمعها من خوض 23 مباراة حقق الفوز في 7 وتعادل في مثلهما وتلقى الخسارة في 9 مباريات، بينما فريق أبها يحتل قبل المباراة المركز السادس برصيد 31 نقطة، من خوض 23 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 4 وخسر في 10 مباريات، سجل لاعبوه 25 هدف وسكنت شباكه 35 هدف.

موعد مباراة الفتح وأبها اليوم

15.25 : بتوقيت غرينتش.

16.25 : بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

17.25 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

18.25 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين، العراق.

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات ssc الرياضية التي انطلقت مع بداية هذا الموسم، وسوف تذاع المباراة على الهواء مباشراً اليوم، عبر قناة ssc hd 2 ويعلق عليها المعلق السعودي جعفر الصليح.