نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميعاد إيداع الدفعة الجديدة اليوم 10/3/2022 برنامج حساب المواطن استعلم الأن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح الملايين يتساءلون عن موعد إيداع الدفعة الجديدة المقدمة من برنامج حساب المواطن، فلم تعد تفصلنا غير حوالي ساعات فقط عن الموعد المحدد سوى لإيداع الدفعة من دعم حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية، وتلك الدفعة التي سوف يتم إيداعها هي الدفعة المخصصة لشهر مارس الجاري 2022، كما سوف إيداع دعم حساب المواطن في اليوم ١٠ من كل شهر، وذلك باستثناء الأيام المخصصة للعطلات والإجازات الرسمية، حيث في حالة الإجازات والعطلات سوف يتم تقديم موعد الدعم أما لليوم السابق له أو تأخيره لليوم التالي له، وفي السطور التالية سوف نتعرف معكم على موعد إيداع الدفعة الخاص بشهر مارس ٢٠٢٢ في حساب المواطن.

برنامج حساب المواطن لإيداع الدفعات الجديدة

كان قد تم الإعلان من قبل برنامج حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية أنه لا يتبقى سوى بضعة أيام قليلة وبالتحديد فقط ثلاثة أيام حتى يتم إيداع ذلك الدعم في لدفعة شهر مارس، وذلك من خلال الإيداع داخل كافة الحساسيات الخاصة بالأشخاص المستفيدين للدعم غداً الخميس الموافق العاشر من شهر مارس.

وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون هل سوف يتم إيداع تلك الدفعة في موعدها أم سوف يتم تأخيرها وكان قد أعلن حساب المسؤول عن “خدمة المستفيدين” من خلال الموقع الرسمي الخاص به والذي يتبع برنامج حساب المواطن على تطبيق تويتر، وذلك بهدف الرد على تساؤل الكثيرين حول موعد إيداع الدفعة الجديدة، وكان قد تم التصريح بأنه من المقرر أنه سوف يتم صرف البدل بصورة دورية من كل شهر ميلادي في اليوم العاشر منه، ويتم الإيداع قبل اليوم العاشر بيوم أو بعده بيوم وذلك في حالة قد تصادف ذلك مع أي من الإجازات والعطلات داخل المملكة.

نبذة عن حساب المواطن في السعودية

حساب المواطن هو أحد البرامج المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية وذلك بهدف حماية الأسر التي تحمل الجنسية السعودية من أي من تلك الآثار المباشرة و كذلك الآثار الغير المباشرة التي من المتوقع تضرر العديد من الأسر الأكثر احتياجا فتثوم المملكة بمساعدتهم المستمرة.