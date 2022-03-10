pdf استخراج نتائج الطلاب بالهوية noor.moe والرقم السري والتي يتم الإعلان عنها بشكل مباشر بعد الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الثاني للطلاب في كافة مدارس المملكة، للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتقوم الوزارة بتفعيل رابط استخراج النتائج عبر المنصات المختلفة لتسهيل استخراج ارقام الطلاب والإعلان عن درجات النجاح والرسوم بجميع المراحل.

pdf استخراج نتائج الطلاب بالهوية noor.moe إعلان (نفاذ – منصة مدرستي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم انتهاء الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، اليوم الأخير من الاختبارات، الخميس 10 مارس 2022 الموافق السابع من شعبان 1443، ويتم التصحيح المباشر والتلقائي بعد جميع المواد، ويتبقى مراجعة درجات الطلاب ورفع تلك النتائج من معلم الفصل على منصة مدرستي، ويتم الإعلان عن فتح باب الإعلان عنها بالاستعلام برقم الهوية والرقم السري.

المنصات التعليمية لرفع واستخراج نتائج الطلاب

أتاحت وزارة التربية والتعليم عدد من المنصات لاستخراج نتائج الطلاب للتيسير وتسهيل استخراج النتائج وخاصة في وقت البحث الذي قد يكون ضاغطا عى سيرفر موقع النتائج ويؤدي إلى صعوبة استخراج النتائج:

منصة مدرستي التعليمية بحساب الطالب أو المعلم أو قائد المدرسة.

رابط نظام نور التعليمي برقم الهوية والرقم السري.

المنصة الوطنية الموحدة (نفاذ) بحساب المواطن عليها.

منصة أبشر الإلكترونية باختيار ايقونة استخراج النتائج.

استخراج النتائج من منصة مدرستي استخراج النتائج من رابط نظام نور يتم الدخول على رابط منصة مدرستي الإلكترونية. يقوم المستخدم باختيار ايقونة “التقويم”. يدخل المستخدم على إشعار درجات الفصل. يتم تنزيل ملف النتائج الموجود بنظام بي دي اف على جهاز الكمبيوتر بعد تنزيل الملف يتم فتحه واستعراض جميع نتائج طلاب الفصل. يتم حفظ ملف أرقام الطالب. يتم الدخول مباشرة على رابط نظام نور المركزي. يقوم المستخدم بكتبة اسم المستخدم. يتم كتابة الرقم السري. يتم كتابة رمز التحقق. يمكن الحساب على حساب ولي الأمر. يتم الدخول حال نسيان الرقم السري.