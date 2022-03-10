تمويل كنف بقيمة 30 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية للأرامل والمطلقات بدون رسوم أو فوائد، يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية قرض يصل إلى ٣٠ ألف ريال، كمساعده لأبناء المملكة العربية السعودية، ويتم سداده بدون أي رسوم أو فوائد وأطلقت المملكة السعودية على هذا التمويل اسم كنف، وهذا ما سنتحدث عنه في المقال التالي.

تمويل كنف بقيمة 30 ألف ريال من بنك التنمية

معلومات عن مبادرة كنف، بعد أن أطلق بنك التنمية الاجتماعية في السعودية مبادرة سميت كنف لتمويل السيدات الأرامل والمطلقات والمحتاجات من غير العاملين بقرض يصل إلى ٣٠ ألف جنيه بدون فوائد وبدون أي رسوم أصبح يجب علينا عرض تفاصيل هذا القرض حتى يتسنى للقراء معرفته، فهو يستهدف الفئات المصنفة كفئات أكثر احتياجا، وسنعرفكم اليوم على الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا التمويل.

كيفية الحصول على تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية

للحصول على تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية يجب اتباع هذه الخطوات وهي:-

أولاً الدخول على الموقع الخاص بموقع التنمية الاجتماعية .

ثم يضغط المتقدم على علامه منتاجاتنا .

ثم ينقر على كلمه المنتجات الشخصية .

ثم يختار كلمه منتج مالي اجتماعي من لمنتجات المعروضة أمامه .

ثم يختار تمويل CNF بعدذلك ندخل كافة البيانات المطلوبة .

شروط الحصول على قرض ميسر للنساء ٣٠ ألف ريال