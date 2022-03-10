نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل كنف بقيمة 30 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية للأرامل والمطلقات بدون رسوم أو فوائد في المقال التالي
تمويل كنف بقيمة 30 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية للأرامل والمطلقات بدون رسوم أو فوائد، يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية قرض يصل إلى ٣٠ ألف ريال، كمساعده لأبناء المملكة العربية السعودية، ويتم سداده بدون أي رسوم أو فوائد وأطلقت المملكة السعودية على هذا التمويل اسم كنف، وهذا ما سنتحدث عنه في المقال التالي.
تمويل كنف بقيمة 30 ألف ريال من بنك التنمية
معلومات عن مبادرة كنف، بعد أن أطلق بنك التنمية الاجتماعية في السعودية مبادرة سميت كنف لتمويل السيدات الأرامل والمطلقات والمحتاجات من غير العاملين بقرض يصل إلى ٣٠ ألف جنيه بدون فوائد وبدون أي رسوم أصبح يجب علينا عرض تفاصيل هذا القرض حتى يتسنى للقراء معرفته، فهو يستهدف الفئات المصنفة كفئات أكثر احتياجا، وسنعرفكم اليوم على الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا التمويل.
كيفية الحصول على تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية
للحصول على تمويل كنف من بنك التنمية الاجتماعية يجب اتباع هذه الخطوات وهي:-
- أولاً الدخول على الموقع الخاص بموقع التنمية الاجتماعية .
- ثم يضغط المتقدم على علامه منتاجاتنا .
- ثم ينقر على كلمه المنتجات الشخصية .
- ثم يختار كلمه منتج مالي اجتماعي من لمنتجات المعروضة أمامه .
- ثم يختار تمويل CNF بعدذلك ندخل كافة البيانات المطلوبة .
شروط الحصول على قرض ميسر للنساء ٣٠ ألف ريال
- شروط الحصول على قرض ميسر للسيدات ٣٠ ألف ريال، وضع بنك التنمية الاجتماعية شروطا للحصول على تمويل كنف للسيدات الأكثر احتياجا حتى يتمكنوا من الحصول عليه وهذه الشروط هي كالاتي :
- أن تكون المرأة المتقدمة للحصول على هذا التمويل لديها الجنسية السعودية فقط، وتكون من ضمن فئة المطلقات أو الأرامل.
- أن لا يقل عمر هذه المرأة الطالبة للتمويل عن ٢٥ سنة، وكذلك لا يتجاوز عمرها ٥٥ سنه.
- يجب أن تقوم بتقديم ضامن يضمنها لدى البنك، ولابد أن يكون عمره لا يزيد عن ٥٥ سنه.
- وقد عرضت مبادرة كنف التي أطلقها بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية هذا التمويل بفترة مريحه للسداد قد تصل إلى ٦٠ شهرا، وبهذا تتمكن النساء الأرامل الأشد احتياجا من فتح مشروعها الخاص والربح.
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