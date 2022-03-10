وزيرة الطاقة الأمريكية تطلب من شركات النفط زيادة الإنتاج

طلبت وزيرة الطاقة الأمريكية، جنيفر جرانهولم، من شركات النفط في الولايات المتحدة إنتاج المزيد من النفط بهدف تخفيف الاضطرابات في السوق الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والحظر الأمريكي على الصادرات الروسية.

وقالت جرانهولم، خلال كلمة في مؤتمر في هيوستن بولاية تكساس: “نحتاج إلى المزيد من الإمدادات”.

وأضافت أمام مسؤولين في هذه الصناعة: “نحن في حالة حرب، وعلينا زيادة العرض القصير الأجل بشكل مسؤول حيث نستطيع من أجل تحقيق الاستقرار في السوق وتقليل الضرر الذي يلحق بالعائلات الأمريكية”.

وأعلن الرئيس، جو بايدن، الثلاثاء، فرض حظر على الواردات الأمريكية من النفط والغاز الروسيين.

ورغم ارتفاع الأسعار، رفضت مجموعات النفط حتى الآن تسريع وتيرة إنتاجها قائلة إنها تخشى تحولا محتملا في مسار السوق إذا أصبح العرض وفيرا جدا.

وأكدت جرانهولم أن الحاجة إلى إمدادات الوقود الأحفوري على المدى القصير، لن تؤثر على التزام حكومة بايدن التحول في قطاع الطاقة.

وأضافت “نحن جادون بشأن خفض انبعاثات الكربون”، وتابعت “يمكننا القيام بالأمرين في الوقت نفسه، اليوم نحتاج إلى زيادة إنتاج الغاز والنفط لتلبية الطلب”.

وارتفع استهلاك الوقود الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة مقارنة بالأسبوع السابق ولا يبدو حتى الآن أنه يتأثر بارتفاع الأسعار في محطات الوقود.

وسجّلت أسعار الوقود الأربعاء رقما قياسيا جديدا في الولايات المتح