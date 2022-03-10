عاجل- فرنسا تعترف بهزيمة أوروبا أمام روسيا (معركة المحروقات)

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة التحوّل البيئى الفرنسية، باربرا بومبيلى، التى تتولّى بلادها حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، إنّ دول التكتّل الـ27 لا يمكنها أن تفرض حظرًا تامًا على وارداتها من النفط والغاز الروسيين على غرار ما فعلت الولايات المتحدة.
وشدّدت الوزيرة الفرنسية على "مدى ما يعنيه هذا الأمر بالنظر إلى تبعيتنا الراهنة" للغاز الروسى، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
جاء ذلك بعدما أعلنت واشنطن الموافقة على مشروع قانون يحظر استيراد النفط وموارد الطاقة من روسيا.
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