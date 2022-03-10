الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن الخطوط الحمراء بمحادثات فيينا

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الخميس، إن طهران لن تتراجع عن الخطوط الحمراء في محادثات فيينا الخاصة بملفها النووي.
وأكد رئيسي أن طهران تسعى بقوة لرفع العقوبات المفروضة عليها في محادثات فيينا، حسبما نقلت "رويترز".
وفي ذات السياق، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن رغبة الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق نووي سريع، تشير إلى عدم وجود إرادة لديها لإبرام اتفاق قوي.
وأضاف على تويتر: "تزداد محادثات إيران النووية تعقيدا كل ساعة بدون اتخاذ الولايات المتحدة قرارا سياسيا".
وبعد ثماني جولات من المحادثات، تبقى نقاط الخلاف الرئيسية في الملف النووي الإيراني متمثلة في مطالبة طهران بضمان أميركي بعدم فرض مزيد من العقوبات أو أي خطوات عقابية أخرى في المستقبل، وطريقة وتوقيت إعادة القيود بصورة يمكن التحقق منها على النشاط النووي الإيراني.
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