نفت روسيا، يوم الخميس، اتهامات أوكرانيا بأنها قصفت مستشفى للأطفال في ماريوبول، واصفة إياها بـ"الأخبار الكاذبة".
وقالت روسيا إن المبنى كان مستشفى سابق للولادة، تسيطر عليه القوات الأوكرانية منذ فترة طويلة.
وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي على تويتر: "هكذا تولد الأنباء الكاذبة".
وقال بوليانسكي إن روسيا حذرت يوم السابع من مارس من أن المستشفى تحول إلى كيان عسكري يطلق منه الأوكرانيون النار، حسبما نقلت "رويترز".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اتهم روسيا بتنفيذ إبادة جماعية بعد أن قال مسؤولون أوكرانيون إن طائرة روسية قصفت مستشفى للأطفال أمس الأربعاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: مزاعم أوكرانيا بقصفنا مستشفى أطفال "أخبار كاذبة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.