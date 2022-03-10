روسيا: مزاعم أوكرانيا بقصفنا مستشفى أطفال "أخبار كاذبة"

نفت روسيا، يوم الخميس، اتهامات أوكرانيا بأنها قصفت مستشفى للأطفال في ماريوبول، واصفة إياها بـ"الأخبار الكاذبة".

وقالت روسيا إن المبنى كان مستشفى سابق للولادة، تسيطر عليه القوات الأوكرانية منذ فترة طويلة.

وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي على تويتر: "هكذا تولد الأنباء الكاذبة".

وقال بوليانسكي إن روسيا حذرت يوم السابع من مارس من أن المستشفى تحول إلى كيان عسكري يطلق منه الأوكرانيون النار، حسبما نقلت "رويترز".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اتهم روسيا بتنفيذ إبادة جماعية بعد أن قال مسؤولون أوكرانيون إن طائرة روسية قصفت مستشفى للأطفال أمس الأربعاء.