نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آراء خبراء التحكيم في ضربة جزاء الهلال أمام الاتحاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أشعلت ضربة جزاء الهلال أمام الاتحاد الأجواء مبكرا في كلاسيكو الدوري السعودي حيث احتسبها حكم المباراة بعد مرور أقل من ربع ساعة على انطلاق صافرة بداية اللقاء الحاسم المؤجل من الجولة 12 من المسابقة، ولكن المخالفة التي نجمت عنها احتساب الحكم ركلة جزاء الزعيم كانت محل شك وخلاف كبير بين المتابعين وأيضًا خبراء التحكيم، وتبلور ذلك في الآراء المختلفة التى كانت لديهم حول صحة قرار احتساب ضربة الجزاء من عدمه.

رأي المرداسي في ضربة جزاء الهلال أمام الاتحاد

لم يتفق فهد المرداسي، الخبير التحكيمي بشبكة قنوات الشركة الرياضية السعودية SSC مع قرار حكم مباراة الهلال والاتحاد “رافائيل كلاوس” باحتساب ضربة جزاء لصالح الهلال في الدقيقة 12′ من عمر اللقاء بعد أن لمست الكرة التي سددها لاعب الهلال “كاريلو” ساق مدافع الاتحاد “حمدان الشمراني” ثم اصطدمت بذراعه داخل منطقة جزاء فريقه.

وأكد المرداسي في فقرة الحالات التحكيمية عقب المباراة أن ضربة جزاء الهلال في المباراة غير صحيحة، وذلك لأن مدافع الاتحاد لحظة محاولته التصدي للكرة وإبعادها برأسه كانت ذراعه اليسرى (التي اصطدمت بها الكرة) بالقرب من جسده، وبالتالي لم يكن هناك حالة تكبير للجسم بصورة غير طبيعية تستدعي احتساب المخالفة.

وأضاف المرداسي أن الذراع الأيمن لمدافع الاتحاد هو الذي كان ممتد بعيدًا عن جسده، وفي هذه الحالة يكون هناك تكبير للجسد بصورة غير طبيعية، فإذا الكرة اصطدمت بالذراع الأيمن للاعب لأصبحت هنا ضربة جزاء صحيحة مشددًا على أن الشمراني لم يتعمد التصدي للكرة بيده بل كان يحاول تفاديها.

ورد الحكم الدولي السابق على سؤال حول القانون الذي ينص على أن إذا الكرة لمست جزء من جسد اللاعب اولاً ثم اتجهت ليده تُحسب ضربة جزاء مباشرة قائلاً : “ليس في كل الحالات، فهذا الأمر لم يعد يطبق منذ سنتين أو ثلاث سنوات، فالآن يتم النظر إلى إذا كان هناك لمس متعمد للكرة أم لا، وإذا كان هناك تكبير للجسم بصورة غير طبيعية”.

تعليق فودة وعثمان على ضربة جزاء الهلال أمام الاتحاد

اتفق خبيري التحكيم، محمد فودة وسمير عثمان في برنامج “أكشن مع وليد” عقب مباراة الهلال والاتحاد على أن ركلة جزاء الهلال لم تكن صحيحة، وذلك لأن يد مدافع الاتحاد اليسرى لم تكن ممتدة بحيث يكون هناك تكبير للجسم مثلما كانت وضعية يده اليمنى، ولكن كان وضعها طبيعي مع حركة اللاعب بالإضافة إلى عدم وجود حركة إضافية تستوجب احتساب مخالفة.

ولكن اختلف الناقد الرياضي، محمد الشيخ مع الخبيرين وأبدى عن استغرابه من كيفية مد اللاعب لذراعه بالشكل الذي شاهده عبر اللقطات المصورة، وتكون ليس هناك عملية تكبير للجسم، وأشار إلى أن مقارنة ابتعاد اليد اليمنى عن نطاق جسد اللاعب مع ابتعاد اليد اليسرى دليل على أنه كان هناك تكبير للجسم، ولكن مع اختلاف نسبة أو حجم التكبير عبر كل ذراع.