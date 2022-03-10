نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل بنك للبناء الذاتي والشروط الخاصة بكل بنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المواطنين السعوديين عن أفضل بنك للبناء الذاتي والذي يتيح لهم الاستفادة من تجربة البناء الذاتي لبناء منزلهم الخاص في حالة توافر شروط البناء الذاتي الموضوعة من قبل البنوك المختلفة، وتعمل تلك البنوك على إعلان طريقة دفعات البناء الذاتي للعملاء لتسهيل عملية التقديم ومعرفة دفعات البناء الذاتي الجديدة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل بنك للبناء الذاتي.

أفضل بنك للبناء الذاتي

تتنافس العديد من البنوك في الحصول على لقب أفضل بنك للبناء الذاتي وذلك من خلال وضع ضوابط مناسبة لاستفادة المواطنين من البناء الذاتي وكذلك وضع نسب منخفضة من هوامش الربط وأطول فترة للسداد، ومن أهم تلك البنوك:

البناء الذاتي الراجحي

يعتبر بنك الراجحي من أكثر البنوك شهرة داخل المملكة ولذا فأن العديد من المواطنين يلجئون إليه للاستفادة من منتج البناء الذاتي ومن ضمن الشروط الأساسية التي قام البنك بوضعها ما يلي:

كون العميل من مواطني المملكة هي أهم شروط قبول طلب الاستفادة من البناء الذاتي.

لابد للعميل أن يكون ضمن القائمين على رأس العميل بأي من الجهات الحكومية أو الخاصة.

يجب أن يكون الراتب الذي يحصل عليه العميل يبدأ من 3500 ريال.

يسمح فقط بالتقديم للأفراد المسجلين بقوائم صندوق التنمية العقارية.

البناء الذاتي بنك الرياض

يتيح بنك الرياض إمكانية الحصول على مبلغ التمويل متمثلًا في 5 دفعات تمنح للعميل على أساس الإنجاز الذي قام به العميل في بناء العقار وقد تم وضع رقم بنك الرياض تمويل عقاري للإجابة على جميع أسئلة العملاء المتعلقة بالبناء الذاتي، بالإضافة إلى وضع البنك الشروط التالية للبناء الذاتي: