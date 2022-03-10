البناء الذاتي بنك الرياض الشروط والمميزات وحاسبة القروض

البناء الذاتي بنك الرياض من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل مواطني المملكة العربية السعودية المندرج أسمائهم ضمن قائمة وزارة الإسكان أو القائمة الخاصة بصندوق التنمية العقارية، ويعد بنك الرياض أفضل بنك للبناء الذاتي ويعمل على توفير العديد من القروض المختلفة والتي من أهمها القرض المدعوم بنك الرياض ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على البناء الذاتي بنك الرياض وشروط الحصول عليه.

البناء الذاتي بنك الرياض

يوفر البناء الذاتي بنك الرياض للعملاء إمكانية بناء الأرض الخاصة بهم من خلال تمويل يحصلون عليه على 5 دفعات وفق نسبة إنجاز العميل للبناء، ويمكن للعملاء الاستفادة من هذا المنتج في حالة توافر الشروط الآتية:

يقدم المنتج للأفراد من مواطني المملكة فقط.

تقبل طلبات الاستفادة من المنتج في حالة تقاضي المتقدم راتب يبدأ من 3000 ريال.

يتاح التقديم من الأفراد العاملين بالجهات الحكومية أو شبه الحكومية، وكذلك الجهات الخاصة المعتمدة.

انطباق الشروط الائتمانية الموضوعة من قبل البنك على العميل.

يمكن أن يتم احتساب الدعم الحاصل عليه العميل كبدل لزيادة قيمة التمويل.

يتيح البناء الذاتي للعميل إمكانية الاستفادة من القسط المرن.

مميزات البناء الذاتي بنك الرياض

يحصل العميل على عدد من المميزات المختلفة في حالة التقديم على البناء الذاتي ومنها:

تصل المدة الخاصة بسداد قيمة التمويل إلى 20 عام.

يقدم التمويل للمستحقين للدعم السكني.

يوفر البنك تأمين تعاوني في حالة المخاطر.

يعمل البنك على تعويض العميل عن العقار في حالة إصابته بأي أضرار.

يتم إعفاء ورثة العميل في حالة الوفاة بالإضافة إلى أن البنك يقوم بالتنازل عن العقار لصالح الورثة.

حاسبة التمويل العقاري بنك الرياض

يمكن للمواطن التعرف على القيمة التقريبية للتمويل الذي يمكنه الحصول عليه من خلال المرور بالخطوات التالية: