عاجل.. النواب الأمريكى يوافق على مشروع قانون لمنع واردات الطاقة الروسية

جدة - نرمين السيد - ووافق 441 نائبًا أمريكيا، اليوم الخميس، على مشروع القانون الذى يتضمن يسمح لإدارة جو بايدن بمعاقبة المسؤولين الروس الذين تعتبرهم الولايات المتحدة متورطين فى انتهاكات لـ حقوق الإنسان.
وإضافة إلى ذلك، فإن المشروع من شأنه توجيه التأثير الأمريكى للضغط من أجل تعليق عضوية روسيا فى منظمة التجارة العالمية.
وأقر مجلس النواب الأمريكى، منذ قليل، مشروع قانون يتضمن تقديم مساعدات بأكثر من 13 مليار دولار إلى أوكرانيا.
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