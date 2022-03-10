خبر سار لمانشستر يونايتد قبل مواجهة توتنهام

قال مانشستر يونايتد إن مدافعه الفرنسي رفائيل فاران عاد إلى التدريبات بعد شفائه من فيروس كورونا قبل مواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
وغاب فاران، الذي شارك في 22 مباراة فقط مع يونايتد بجميع المسابقات هذا الموسم بسبب الإصابات، عن الخسارة 4-1 أمام مانشستر سيتي مطلع الأسبوع الحالي.
كما من المرجح أن يعود إدينسون كافاني لتشكيلة الفريق بعد غيابه عن مواجهة سيتي للإصابة فيما تدرب المهاجم كريستيانو رونالدو بمفرده.
وكان لوك شو الظهير الأيسر للفريق غاب عن مواجهة سيتي بسبب كوفيد-19، وفقما ذكرت "رويترز".
ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري برصيد 47 نقطة من 28 مباراة متقدما بنقطتين ومركزين على توتنهام الذي خاض 26 مباراة.
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