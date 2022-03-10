عاجل: طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 عبر بوابة الدعم والإعانات sbis.hrsd.gov.sa

عاجل: طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 عبر بوابة الدعم والإعانات، حيث أصبحت طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من أكثر نتائج البحث انتشارا هذه الفترة، والتي يبحث عنها العديد من الأفراد بالمملكة العربية السعودية وبشكل خاص الفئات المستحقة لذلك المعاش، وهذه مبادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكي تستهدف الأسر والأفراد الأكثر فقرا داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم تحسين المستوى المعيشي وزيادة الدخل رفع كفائة الكثير من هذه الفئات المجتمعية المحتاجة، وذلك أيضا يهدف إلى تحويلهم من استهلاكيين إلى أفراد منتجين لكي يستطيعون الاعتماد على أنفسهم فيما بعد ليعيشوا حياة كريمة وآمنة وسد احتياجاتهم الشخصية اللازمة للحياة بشكل طبيعي.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443



يجب على كل مواطن يرغب في التقدم للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور أن يتبع هذه الخطوات لكي يسجل بالشكل الصحيح داخل المنظومة الالكترونية للضمان الاجتماعي الآتي:

في البداية نقوم بالدخول إلى هذا الرابط وهو رابط رسمي للمنصة الرئيسية للضمان الاجتماعي.

بعدها ان لم يكن هناك تسجيل مسبق يجب الضغط على التسجيل في المنصة بحساب شخصي جديد.

وبعد ذلك نضغط على موضع الخدمات الإلكترونية.

ثم نقوم باختيار معاش الضمان الاجتماعي.

ويجب الموافقة على شروط وأحكام هذه المنصة وقرائتها.

بعدها يحدد المتقدم مكتب الضمان الاجتماعي الأقرب له في المنطقة السكنية التي يقطن بها.

ونتأكد بعدها من كتابة البيانات المطلوبة بالشكل الصحيح دون أي أخطاء.

بعدها نرفق المستندات والأوراق المطلوبة.

وفي النهاية نضغط على كلمة إرسال الطلب.

ما هي الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور

أولا كبار السن والغير قادرين على العمل من المواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية.

الأسر الأشد احتياجا مثل التي توفى عائلها.

وأيضا تضم هذه الفئات الأسر التي هجرها الأب أو العائل نتيجة افتراق الزوج والزوجة مع وجود أبناء.

كيفية تحديث بيانات المستحق في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد 1443



يجب على كل مستحق تحديث بياناته حسب طلب الجهة المعنية وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: