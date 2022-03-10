نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2022 وطريقة الاستعلام من موقع sbis.hrsd في المقال التالي
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2022 وطريقة الاستعلام من موقع sbis.hrsd نقدمهم لكم، حيث أن الجميع يبحث على مواقع الإنترنت عن كل ما يتعلق بمعاش الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية كيفية التسجيل والاستعلام وشروط التسجيل وموعد صرف الضمان، وقد عرفنا أن الوزارة هي التي تقوم باستقبال الطلبات ممن يرغب في الحصول على معاش الضمان، كما أن هناك منصتان إحداهما قديمة والأخرى جديدة يتعلق كل منهما باستقبال الطلبات من المتقدمين ويجب عليهما أن يعملا معا إلى حين دمجهم سويا خلال شهر مايو القادم، ومن خلال ذلك المقال سوف نشرح لكم كيفية الاستعلام وشروط التقديم وكذلك موعد صرف المعاش للمقبولين فتابعوا معنا.
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2022
عند اكتمال التقديمات يقوم المسؤولون بدراسة تلك الطلبات وفرز كل طلب على حدى لمعرفة من يستحق قبول الطلب، أما عن موعد صرف المعاش فذلك يكون من الشهر الذي يلي قبول الطلب، عملت وزارة الموارد البشرية على جعل ميعاد الصرف للمستحقين القدامى والجدد موحد، وغالباً يكون صرف الضمان الاجتماعي المطور يوم 20 ميلادياً.
كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443
يمكن الاستعلام من خلال اتباع تلك الخطوات:
- أن يقوم المتقدم بالدخول على الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية.
- يقوم بتسجيل الدخول على المنصة من خلال اختيار مربع تسجيل جديد.
- يقوم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منه من الموقع وهي كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد الهجري وكلمة المرور ورقم الهاتف الشخصي.
- في نهاية الأمر بعد كتابة جميع البيانات يقوم بالضغط على البرنامج الخاص بتقديم الطلب.
الشروط التي يجب توافرها لقبول طلب التقديم على المعاش
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويقيم بشكل دائم داخل المملكة.
- يستثنى من شروط الجنسية المرأة المتزوجة من سعودي ولا تحمل الجنسية السعودية، وكذلك الارملة التي لا تحمل الجنسية ولكن أبناؤها يحملونها، وأيضا المطلقة وذوي الإعاقة والأيتام الذين يملكون بطاقة تنقل.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن خمس وثلاثين عاما.
- يجب ألا يزيد دخل المتقدم أو أسرته عن الحد الأدنى للمعاش وهو خمسمائة وخمسون ريال لكل فرد، وألف ومائة ريال لعائل الأسرة.
- يجب أن يلتزم المستحق بتوفير كافة الخدمات التعليمية والصحية للأبناء.
- مقيمي دور الإيواء والمراكز التي هي تحت رعاية المملكة ليس لهم الحق في التقديم
- لا يجوز للمتقدم صاحب العقارات والأراضي بقيم مرتفعة التقديم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2022 وطريقة الاستعلام من موقع sbis.hrsd على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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