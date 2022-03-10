موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2022 وطريقة الاستعلام من موقع sbis.hrsd نقدمهم لكم، حيث أن الجميع يبحث على مواقع الإنترنت عن كل ما يتعلق بمعاش الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية كيفية التسجيل والاستعلام وشروط التسجيل وموعد صرف الضمان، وقد عرفنا أن الوزارة هي التي تقوم باستقبال الطلبات ممن يرغب في الحصول على معاش الضمان، كما أن هناك منصتان إحداهما قديمة والأخرى جديدة يتعلق كل منهما باستقبال الطلبات من المتقدمين ويجب عليهما أن يعملا معا إلى حين دمجهم سويا خلال شهر مايو القادم، ومن خلال ذلك المقال سوف نشرح لكم كيفية الاستعلام وشروط التقديم وكذلك موعد صرف المعاش للمقبولين فتابعوا معنا.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 2022

عند اكتمال التقديمات يقوم المسؤولون بدراسة تلك الطلبات وفرز كل طلب على حدى لمعرفة من يستحق قبول الطلب، أما عن موعد صرف المعاش فذلك يكون من الشهر الذي يلي قبول الطلب، عملت وزارة الموارد البشرية على جعل ميعاد الصرف للمستحقين القدامى والجدد موحد، وغالباً يكون صرف الضمان الاجتماعي المطور يوم 20 ميلادياً.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443

يمكن الاستعلام من خلال اتباع تلك الخطوات:

أن يقوم المتقدم بالدخول على الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية.

يقوم بتسجيل الدخول على المنصة من خلال اختيار مربع تسجيل جديد.

يقوم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منه من الموقع وهي كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد الهجري وكلمة المرور ورقم الهاتف الشخصي.

في نهاية الأمر بعد كتابة جميع البيانات يقوم بالضغط على البرنامج الخاص بتقديم الطلب.

الشروط التي يجب توافرها لقبول طلب التقديم على المعاش