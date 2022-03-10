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عمر شويل - جدة هُنا اسعار البنزين لشهر مارس 2022 الجديدة وموعد تطبيق سعر البنزين اليوم من أرامكو Aramco نقدمهم لكم، حيث قامت شركة أرامكو الخاصة بالبنزين والوقود في السعودية بعمل كافة التعديلات اللازمة لأسعار الوقود داخل السعودية، حيث تقوم بعمل هذه التعديلات بشكل مستمر كل شهر، وما يهم المواطنين داخل السعودية هو معرفة قائمة أسعار البنزين لهذا الشهر، وتعمل الشركة دائما على خدمة مواطنيها خاصة بعد ظهور الفيروس الذي أثر على حركة أسعار البنزين وهو فيروس كورونا، وأصبحت الشركة تقوم بالتعديلات كل شهر ميلادي بعد أن كانت تقدم التعديلات كل ثلاثة أشهر، فمن المتوقع أن يحدث بعد الارتفاع البسيط في أسعار ولكن الشركة أعلنت قائمة أسعار البنزين الجديدة التي ينتظرها الكثير من ما يهمهم الأمر.

هُنا اسعار البنزين لشهر مارس 2022 الجديدة

كثرة عدد الشائعات الناتجة عن معرفة أسعار الوقود من قبل المواطنين داخل المملكة، وأكدت شركة أرامكو الشركة القابضة للبترول أن أسعار الوقود لم يتم تغييرها هذا الشهر وأن جميع محطات الوقود تعمل بالأسعار القديمة إلى أن يتم تعديل الأسعار، وأن كافة أنواع البترول والمشتقات الناتجة منه سوف تقوم الشركة بتغيير أسعارها حسب السوق العالمية وأن تراعي الشركة المواطنين في الأسعار، حيث يستهلك المواطنين كميات كبيرة من الوقود شهريا حسب تصريحات أرامكو البترول وأن هذه الشركة تعمل تحت قيادة المملكة.

تصريحات شركة أرامكو على سعر البنزين لشهر مارس 2022 في السعودية

قامت شركة أرامكو بتحديد الأسعار كالتالي ويختلف سعر كل نوع من الوقود حسب درجته وهي أسعار شهر فبراير حتى يتم الأعلان عن الأسعار الجديد لشهر مارس:

قامت بإعلان سعر البنزين 95 بسعر 2,33 ريال سعودي لكل لتر.

كما أطلق سعر البنزين 91 سعر 2,18 ريال سعودي للتر الواحد.

كما حددت سعر الديزل 0,63 ريال للتر.

ومن ضمن التسعيرات الجديدة تم تحديد سعر الغاز المسال بسعر, 0,75 ريال سعودي للتر.

سعر الكيروسين تم تحديده بسعر 0,75 ريال سعودي لكل لتر.

كما أكدت الشركة أن موعد إطلاق الأسعار الجديدة للبترول يكون في الثلث الأول من الشهر حيث يوافق العاشر من مارس ميلادي و بالتقويم الهجري يوم السابع من شعبان ويتم عمل هذه التعديلات تحت إشراف المسؤولين، وان هذا السعر يتم تعديلها على أساس أسعار البنزين في أسواق البترول.