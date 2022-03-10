جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال مسؤول فى بلدة جيسكيرو التى تبعد 30 كيلومترا من منطقة ديفا إن عناصر من جماعة "بوكو حرام" جاءت سيرا على الأقدام وهاجمت عدة قرى.
وأضاف: "قتل ستة أشخاص فى قرية فييغو واثنان فى نجاروا لاواندى واثنان فى نجاروا-كورا، وجميع الضحايا من الرجال وجميعهم قتلوا بالأسلحة النارية".
وتوقع المسئول المنتخب أن يكون عدد الضحايا أكبر من ذلك، حيث تعرضت قرية لادا الواقعة فى منطقة ديفا لهجوم فيما لم تؤكد الحكومة هذه الهجمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 10 أشخاص فى سلسلة هجمات لـ بوكو حرام فى النيجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.