مقتل 10 أشخاص فى سلسلة هجمات لـ بوكو حرام فى النيجر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال مسؤول فى بلدة جيسكيرو التى تبعد 30 كيلومترا من منطقة ديفا إن عناصر من جماعة "بوكو حرام" جاءت سيرا على الأقدام وهاجمت عدة قرى.

وأضاف: "قتل ستة أشخاص فى قرية فييغو واثنان فى نجاروا لاواندى واثنان فى نجاروا-كورا، وجميع الضحايا من الرجال وجميعهم قتلوا بالأسلحة النارية".

وتوقع المسئول المنتخب أن يكون عدد الضحايا أكبر من ذلك، حيث تعرضت قرية لادا الواقعة فى منطقة ديفا لهجوم فيما لم تؤكد الحكومة هذه الهجمات.