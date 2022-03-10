نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الخليج وصل… سيارة تويوتا برادو 2022 PRODO بمميزاتها ومواصفاتها وأسعارها فى دول الخليج في المقال التالي
سيارة تويوتا برادو 2022 PRODO بمميزاتها ومواصفاتها ،تعتبر سيارة تويوتا برادو 2022 من بين أنواع السيارات المتميزة التي قد تم إصدارها في الفترة الأخيرة من قبل شركة تويوتا اليابانية، وقد تم طرح هذه النسخة في احتفالات الشركة بمرور 70 عام على تأسيس الشركة، لذا قد قامت بإضافة بعض التطويرات والتقنيات الحديثة، لتحدث ضجة كبيرة بين أنواع سيارات الدفع الرباعي المتنوعة، لتكون هي الاختيار الأفضل بين المنافسين، كما أننا نجد بأن السيارة تتنافس مع الكثير من السيارات الأخرى ولكنها تتفوق عليهم من خلال سعة المحرك والقوة التي تقوم بإنتاجها ويوجد لهذه السيارة فئتين.
سيارة تويوتا برادو 2022 PRODO بمميزاتها
- قد أعلنت شركة تويوتا اليابانية لسيارة برادو بإصدارين الأول منهم ذات سعة محرك يبلغ نحو 2700 سلندر، والفئة الأخرى للسيارة ذات سعة 2800، وينتج عن الفئة الأولى قوة 162 حصان، وذات عزم دوران يبلغ نحو 247 نيوتن لكل متر، وينتج عنها قوة 207 حصان وبعزم دوران يبلغ نحو 500 نيوتن لكل متر.
- السيارة تأتي باللون الأسود مع وجود إطار مصابيح أمامية ومصابيح الضباب.
- بالإضافة لوجود عجلات مطليه باللون الأسود الذي يبلغ مقاسها نحو 18 إنش وذات 12 ذراع.
- يوجد بالسيارة الكثير من المواصفات الداخلية التي تجعل السيارة في الاختيار المناسب لدى جميع الركاب ليوفر لهم الجودة والشعور بالراحة.
- فقد جاءت السيارة بمقاعد فاخرة مصنعة من أجود أنواع الجلود، والذي يمنح للركاب راحة كبيرة بالجلوس.
- يوجد بالسيارة حوالي سبعة مقاعد وتدعم تقنية دمج المقاعد لتكون خمس مقاعد فقط.
مميزات سيارة تويوتا برادو 2022
- يوجد في سيارة تويوتا برادو لمسات فضية موجودة على لوحة العدادات الإلكترونية مع القيام بتغطية وحدة التحكم بالأبواب من الداخل بأجود أنواع الجلود.
- يكون من السهل التحكم بمقعد السائق لثماني اتجاهات متنوعة.
- كما أن السيارة تتميز باحتوائها على شاسسة ترفيه ذات مساحة 9 انش وتوجد بمنتصف السيارة.
سعر سيارة تويوتا برادو 2022
- سيارة تويوتا برادو موديل 2022 يبلغ سعرها نحو 125 ريال سعودي، فيما يعادل نحو 123,300 درهم أماراتي.
- كما أن يصل سعر سيارة تويوتا برادو في مصر نحو 524,000 جنيه مصري، وسعرها بالكويت يبلغ نحو 10.000 دينار كويتي.
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