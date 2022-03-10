النتيجة هتصدمك... طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر والأشقر بمكونات طبيعية جدا اعمليه فى البيت ووفري فلوسك

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طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر والأشقر، ترغبين في الحصول على شعر أشقر ولامع أو صبغ شعرك باللون الأحمر الجميل، انتي لست بحاجة لتطبيق الصبغات الخارجية التي تقوم بإضرار الشعر كما أنها يتغير لونها بعد وضعها بفترة، قومي باستخدام الوصفات الطبيعية المنزلية بنفس النتيجة بل ألوان أكثر طبيعية وتعطي مظهر أكثر جمالًا من الصبغات الخارجية، بمكونات بسيطة قومي بالحصول على لون شعرك المميز.
طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر والأشقر
هناك العديد من المكونات المنزلية التي يمكنها صبغ اللون الأحمر بسهولة، مثل أوراق الكركديه التي تعطيكي صبغة اللون الأحمر وتظل الصبغة فترة كبيرة على الشعر حتي يتخلص منه.
مكونات صبغ الشعر باللون الأحمر
طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر
- في وعاء قومي بوضع كوب الماء وضعي معه أوراق الكركدية.
- للحصول على لون أغمق قومي بزيادة أوراق الكركديه بقليل.
- انتظري حتى يغلي الماء ينقع الكركدية.
- وبعد ذلك أغلقي النار وضعي ملعقة عصير الليمون وانتظري حتى يبرد المنقوع وقومي بتصفيته.
- قومي بتنظيف الشعر جيدًا وضعي المنقوع على شعرك.
- تأكدي من توزيعه على كامل شعرك واتركيه مدة ساعتين على الأقل.
- بعد مرور الفترة قومي بتنظيف شعرك باستخدام الشامبو وحمام الكريم.
- قومي بتطبيق الوصفة على شعرك مرتين كل أسبوع حتى تحصلين على اللون الذي ترغبين فيه.
صبغ الشعر باللون الأشقر
من أكثر الطرق الفعالة في الحصول على شعر أشقر هي وضع عصير الليمون على شعرك وتركه مدة من الوقت ويفضل أن تكون في الشمس، ولكن طريقة عصير الليمون تأخذ الكثير من الوقت للحصول على نتيجة، هنا تأتي وصفة شاي البابونج سريعة ونتيجتها ممتازة.
طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر
- ضعي شاي البابونج في كوب من الماء واتركيه حتى يغلي.
- قومي بتركه حتى يبرد و ينقع البابونج في الماء وبعد ذلك ضعيه على شعرك.
- يمكنك إضافة ملعقة من الليمون له للحصول على نتيجة أفضل.
- تأكدي من تنظيف شعرك جيدًا بعد مرور ساعتين من وضع منقوع البابونج على شعرك.
- إذا قمتي بإضافة الليمون له لا يفضل أستخدامه أكثر من نصف ساعة.
- طبقي الطريقة مرتين خلال الأسبوع.
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