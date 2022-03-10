كورونا فى العالم.. كوفيد يواصل حصد الأرواح (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات فى أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشى وباء كورونا عالميًا، اليوم الأربعاء، وفيما يلى أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وفى إسبانيا، سجلت وزارة الصحة 21 ألفًا و936 إصابة جديدة و133 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد 11 مليونا و181 ألفًا و510 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 100 ألف و992 وفاة.

كورونا فى العالم

وفى النمسا، سجلت وزارة الصحة 47 ألفًا و795 إصابة جديدة و42 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد مليونين و972 ألفًا و647 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفًا و113 وفاة.

وفى لاتفيا، سجلت وزارة الصحة 7 آلاف و542 إصابة جديدة و15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد 719 ألفًا و813 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 5384 وفاة.

وفى رومانيا، سجلت وزارة الصحة 4176 إصابة جديدة و62 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد مليونين و781 ألفًا و86 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 64 ألفًا و156 وفاة.

وفى أيسلندا، سجلت وزارة الصحة 2778 إصابة جديدة و3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد 153 ألفًا و244 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 76 وفاة.

وفى سلوفينيا، سجلت وزارة الصحة 2181 إصابة جديدة و7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد 909 آلاف و863 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6 آلاف و382 وفاة.

وفى بيلاروسيا، سجلت وزارة الصحة 1238 إصابة جديدة و14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد 934 ألفًا و187 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6 آلاف و608 حالات وفاة.

وفى كندا، سجلت وزارة الصحة 3945 إصابة جديدة و34 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد 3 ملايين و339 ألفًا و572 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 37 ألفًا و127 حالة وفاة.

وفى بوليفيا، سجلت وزارة الصحة 430 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد 895 ألفًا و854 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 21 ألفًا و470 حالة وفاة.

وفى جنوب أفريقيا، سجلت وزارة الصحة 1867 إصابة جديدة و31 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد 3 ملايين و688 ألفًا و423 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 99 ألفًا و656 حالة وفاة.