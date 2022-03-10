الرئيس الأوكرانى: تهديد بوتين باستخدام السلاح النووى «خدعة»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مقابلة مع صحيفة "دى تسايت" الألمانية، مساء أمس الأربعاء.
وأشار رئيس أوكرانيا إلى أن تهديد الحرب النووية ما هو إلا خدعة، متابعا: "أن تكون قاتلاً شىء، وأن تنتحر شىء آخر".
وأضاف زيلينسكى أن التهديد النووى لـ الرئيس الروسى يظهر ضعفًا كبيرا، متابعا: "إنك تهدد باستخدام الأسلحة النووية فقط عندما يفشل كل شيء آخر. واستخدام الأسلحة النووية يعنى النهاية لجميع الأطراف، وليس فقط للشخص الذى يستخدمها".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد قال فى 27 فبراير، فى اجتماع مع كبار مسؤولى الدفاع الروس إنه أمر قوات الردع فى بلاده التى تشمل أسلحة نووية بالتأهب إلى الدرجة القصوى.
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