أميركا.. مجلس النواب يخصص 14 مليارا لدعم أوكرانيا

أقرّ مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، مشروع قانون يتضمن تقديم مساعدات تناهز قيمتها 14 مليار دولار لأوكرانيا.

ويفترض بالأموال المرصودة بموجب هذا النص أن تتيح لكييف حماية الشبكة الكهربائية في البلاد والتصدّي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية.

كما تخصص هذه الحزمة المالية الضخمة مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب.

وتمّ إلحاق المساعدة المخصّصة لأوكرانيا بالميزانية الفيدرالية الأميركية للعام 2022 والتي بلغت قيمتها 1500 مليار دولار.

ويتعيّن على مجلس الشيوخ التصويت في الأيام المقبلة على هذه الميزانية.

وكانت وزارة التجارة الأميركية، قد قالت يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تسرع عمليات معالجة طلبات الأميركيين لتصدير أسلحة نارية وذخيرة لأوكرانيا.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأنها فرضت قيودا على الصادرات إلى روسيا "لإضعاف قدرتها على مواصلة الهجوم العسكري" وإنه يجب على الأميركيين مراجعة اللوائح لمعرفة ما إذا كانت هناك ضرورة للحصول على ترخيص لتصدير أسلحة نارية معينة إلى أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الوزارة "الوزارة تسرع عملية معالجة طلبات تصدير أسلحة نارية وذخيرة لأوكرانيا بموجب العمليات والسلطات القائمة".