طريقة حجز إجازة مرضية من منصة صحة الإجازات عبر slenquiry.seha.sa

طريقة حجز إجازة مرضية من منصة صحة الإجازات عبر موقع صحتي السعودي slenquiry.seha.sa للتيسير على العاملين من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. فتكون الإجازات المرضية الإلكترونية وفق شروط معينة لضمان ضبط منظومة العمل وعدم حدوث أي خلل وتعويض العاملين في حالة الإصابة. لذا طريقة حجز إجازة مرضية من منصة صحة الإجازات ضمن مجموعة من الخدمات التى تتيحها المنصة بإشراف من وزارة الصحة السعودية خاصة في ظل الظروف التى يشهدها العالم وليس المملكة العربية السعودية وحدها نتيجة لتداعيات فيروس كورونا ومتحوراته التى تخطى انتشاره في البلاد أكثر من عامين حتى الآن.

طريقة حجز إجازة مرضية من منصة صحة الإجازات

يردد العديد تساؤل وهو كيف احصل على رمز الخدمة في منصة صحة لذا عليكم اتباع الخطوات الآتية:

سجل الدخول على منصة صحتي.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

أدخل الإجازات المرضية من القائمة المنسدلة.

أضف اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور.

ملء ظروف الإجازة المرضية بشكل كامل.

الضغط فوق إرسال.

شروط الحصول على الإجازة المرضية

هناك عددًا من الشروط التى يجيب توافرها للحصول على إجازة مرضية من منصة صحتى السعودية تتمثل في الآتي:

لم يحصل على إجازة مرضية قبل 120 يوماً.

الحصول على إجازة سنوية تكون مرتبطاً بالإجازة المرضية.

لو الإجازة المرضية أكثر من 60 يوماً يُمنح العامل 75% من راتبه.

عند تجاوز الإجازة المرضية ما يزيد عن 120 يوماً يحق لصاحب العمل صلاحية إنهاء فترة العمل للعامل.

تعويض العامل ثم يتم إنهاء خدمته في حال أصيب بعجز كلي أثناء العمل.

خدمات منصة صحتي السعودية

تتعدد خدمات منصة صحتي السعودية لتساعد المواطنين والمقيمين في المملكة، ولعل من أبرز خدماتها لدعم قطاع الصحة الآتي:

حجز مواعيد فحوصات فيروس كورونا. مواعيد في مراكز الرعاية الأولية. حجز الإجازة المرضية. تسجيل المؤشرات الحيوية. عرض نتائج الفحص المدرسي. خدمة الاستشارات عن بعد. إمكانية البحث عن الدواء وأقرب الصيدليات الموفرة للدواء.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بكيفية حجز إجازة مرضية من منصة صحة الإجازات عبر slenquiry.seha.sa وكذلك تعرفنا على شرو الحصول على الإجازة.