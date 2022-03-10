نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل هوية مقيم الرقمية وتفعيلها عبر أبشر.. وآليات الاستفادة منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تنزيل هوية مقيم الرقمية وتفعيلها عبر أبشر أتاحتها وزارة الداخلية السعودية. من أجل الاعتماد عليها عند الحاجة لإثبات الهوية إذا لم يكن لدي المواطن البطاقة الأصلية. خاصة أن التعاملات الورقية أثبتت نجاحًا في الأونة الأخيرة. وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 وتحويل كافة الخدمات في السعودية إلى خدمات رقمية. وبعد الاطلاع على كيفية تنزيل هوية مقيم الرقمية وتفعيلها عبر أبشر تكون متاحة فيها كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمقيم. وكذلك الاسم الكامل للشخص وعنوانه ورقم جواله. فهى تعمر برمز الاستجابة السريع مما يسهل استغناء الفرد عن حمل الهوية الورقية. بمجرد تحميلها على الجوال مرة واحدة وعند طلبها من المؤسسات المختلفة تكون متاحة. معه سواء في حالة وجود إنترنت أو تحميل على الهواتف الذكية. فلا يتطلب الأمر وجود شبكة إنترنت عند الاطلاع عليها.

كيفية تنزيل هوية مقيم الرقمية وتفعيلها عبر أبشر

يتمكن أي فرد من تنزيل هوية مقيم الرقمية وتفعيلها عبر أبشر من خلال الخطوات الآتية:

التالية:

تحميل تطبيق أبشر مباشر

تحميل عبر جوجل بلاي مباشر

تحميل عبر أب ستور مباشرة

افتح التطبيق على الهاتف الجوال.

الدخول على خدماتي.

الضغط على أيقونة تحميل هوية رقمية رقمية”.

حمل هوية مقيم رقمية أسفل الصفحة.

كيفية تفعيل هوية مقيم الرقمية على أبشر

يمكن تفعيل هوية مقيم الرقيمة على أبشر بسهولة من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على منصة أبشر ادخل على حساب المستفيد. الانتقال إلى خدماتي. حمل الهوية الرقمية. بعد التحقق من الوجه الخاص بالمستخدم. تفعيل الهوية الرقمية

ما هي هوية مقيم الرقمية؟

وفرت الإدارة العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية هوية مقيم الرقمية على منصة أبشر الإلكترونية لتحمل رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR CODE). مع تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت. وتسهل على حاملها إمكانية التحقق من هويته وتسهيل التواصل والتحرك والاستفادة من الخدمات بمختلف المؤسسات الحكومية.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بطريقة تنزيل هوية مقيم الرقمية وتفعيلها عبر أبشر.. وآليات الاستفادة منها.