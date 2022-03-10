نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور للنتائج وطريقة استخراج نتائج الطلاب من توكلنا برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل كافة الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء عن نظام نور للنتائج وطريقة استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 فقط خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن انتهاء الطلاب في المراحل الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ومن ثم البدء في تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات واعتماد النتيجة رسمياً عبر رابط موقع نظام نور الذي أتاحته الوزارة ليستعلم الطلاب وأولياء الأمور عن نتائجهم بسهولة ويسر، وتسهيلاً على كافة الطلاب سنتعرف من خلال موقع ثقفني عن رابط نظام نور للنتائج برقم الهوية 1443، كما سنتعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب عبر تطبيق توكلنا.

نظام نور للنتائج برقم الهوية 1443

ازدادت معدلات البحث في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضي عن طريقة استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية أو عبر حساب أولياء الأمور، خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية الابتدائي والمتوسط والثانوي، كما أكدت على أن رابط نظام نور للنتائج 1443 هو الرابط الرسمي لاستخراج النتيجة، كما وضحت طريقة استخراج النتيجة عبر تطبيق توكلنا تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور وهذا ما سنتناوله فيما يلي بالتفصيل.

كيف ادخل على نظام نور؟

تعتبر منصة نور بالمملكة العربية السعودية واحد من أهم وأبرز الأنظمة الإلكترونية التعليمية التي تم إطلاقها بهدف تطوير وتحسين أداء العملية التعليمية، حيث تضم المنصة عدد من الخدمات الإلكترونية الهامة التي من شأنها أن تسهل على الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتائج الاختبارات ومتابعة ولي الأمر لأداء الأبناء في المدرسة إلكترونيًا من المنزل بدون الحاجة لزيارة المدرسة، مما دفع الكثير من الطلاب والمعلمين والأولياء إلى البحث عن طريقة التسجيل في noor.moe.gov.sa، والتي تتمثل في النقاط التالية،

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة نور الإلكترونية noor.moe.gov.sa.

بعد ذلك قم بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة للتسجيل في الخانات المخصصة لها وهي (اسم المستخدم – كلمة السر – رمز التحقق).

ثم أنقر على زر “تسجيل الدخول“.

سيقوم النظام بالتحقق من البيانات المدخلة ومن ثم فتح الصفحة الرئيسية للموقع بإمكانك الآن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بسهولة ويسر.

طريقة استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية 1443

في البداية قم بفتح رابط موقع نظام نور الرسمي.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة (اسم المستخدم – رقم الهوية – كلمة المرور – رمز التحقق).

ثم اضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. سيتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية للموقع وبها كافة البيانات الخاصة بالطالب، قم بالنزول إلى الأسفل ثم اختر أيقونة “ إشعار بنتيجة الطالب “.

“. بعد ذلك قم بتحديد الفصل الدراسي الذي ترغب في البحث عنه نقوم بتحديد “ الفصل الدراسي الثاني “.

“. وأخيراً نقوم بالضغط على زر “ بحث “.

“. ستظهر كافة المواد الدراسية مرفق بها الدرجات الخاصة بكل مادة.

كما يمكن للطالب أيضا استخراج نتيجة الفصل الدراسي الثاني عن طريق الآتي:

أولاً يقوم بتسجيل الدخول في المنصة عبر حسابة الشخصي أو حساب ولي الأمر.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة “ التقارير “.

“. ثم يقوم بالضغط على زر “ كشف الدرجات “، ومنها يقوم باختيار أيقونة “ إشعار بنتيجة الطالب “.

“، ومنها يقوم باختيار أيقونة “ “. وأخيراً يقوم بتحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم ينقر على زر “بحث“.

كما أتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية خدمة طباعة الشهادة عبر الموقع الرسمي لنظام نور فقط من خلال اتباع الآتي:

في البداية قم بفتح أيقونة التقارير.

ثم قم بالضغط عل خدمة “ طباعة الشهادات “.

“. بعد ذلك قم بتحديد الشهادة التي تحب إن تطبعها سواء شهادة الفصل الدراسي الأول أم الثاني.

وأخيراً قم بالنقر على زر “طباعة“.

سيتم حفظ الشهادة بصيغة ملف PDF على جهازك وبإمكانك طباعتها في أي وقت.

كيف أطلع نتائج الطلاب من توكلنا؟

تسهيلاً على كافة الطلاب قامت وزارة التعليم السعودية بتوفير خدمة الاطلاع على نتائج الطلاب عبر تطبيق توكلنا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لتوكلنا، أو عبر تحميل تطبيق توكلنا.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال تعبئة بيانات الدخول الخاصة بحسابك.

سيتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة “ الخدمات الإلكترونية ” ، ومنها قم بالنقر على أيقونة “ خدمات التعليم “.

” ، ومنها قم بالنقر على أيقونة “ “. ثم قم باختيار أيقونة “ النتائج الدراسية “.

“. وأخيراً قم بتفعيل زر الإشعارات عن طريق الضغط على زر “الإبلاغ عند تحديث النتائج“.

سيصلك إشعار بظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني قم بفتحها والاطلاع على نتيجتك بنجاح.

متى تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني للطلاب 1443

لقد حددت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية موعد بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني والتي ستستمر لمدة عشرة أيام تقرر بدايتها من يوم الخميس 7 شعبان 1443ه الموافق 10 مارس 2021 م، على أن تنتهي الإجازة وتعود الدراسة في يوم الأحد 17 شعبان 1443 الموافق 20 مارس 2021 م.

على أن تكون العملية الدراسية في الفصل الدراسي الثالث حضورية بالكامل، وفيما يلي التقويم الدراسي للعام الدراسي 1443 – 2022:

الحدث التاريخ الميلادي بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني للطلاب 10/03/2022 بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 20/03/2022 بداية إجازة عيد الفطر 25/04/2022 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 08/05/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 25/05/2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 15/06/2022 بداية إجازة نهاية العام الدراسي 30/06/2022

وبذلك نكون قد انتهينا من الإجابة على سؤال الطلاب وأولياء الأمور كيف أطلع نتائج الطلاب برقم الهوية عبر موقع نظام نور للنتائج 1443 أو من خلال تطبيق توكلنا.