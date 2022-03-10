نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصة الاسراء والمعراج ودليلها من القرآن والسنة النبوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة الاسراء والمعراج 2022 في السعودية لم تعلن عنها وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية للقطاعين الخاص والعام في الوقت التى تحتفل فيه الكثير من الدول العربية بـ ليلة الإسراء والمعراج وإعطاء إجازة رسمية لشعوبها.وتدرس قصة الإسراء والمعراج للطلاب في المدارس ليعلموا الأمور عن دينهم كما يردد الكثيرون الأدعية الواردة في السنة النبوية عن قصة الإسراء والمعراج خلال موعد الإسراء والمعراج 2022 الذي تفصلنا عنه ساعات بسيطة.

إجازة الاسراء والمعراج 2022 في السعودية

تساءل الكثيرون عن إجازة الاسراء والمعراج 2022 في السعودية وهل إنها إجازة رسمية أم لا، ففي حقيقة الأمر تعتبر المملكة العربية السعودية يوم الإسراء والمعراج يومًا طبيعًا وليس إجازة. لاسيما أنها تعتبر هذا اليوم بدعة. وتسير فيه على نهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لم يقوموا بالاحتفال بهذه المناسبة من قبل.

قصة الإسراء والمعراج

تعتبر قصة الإسراج والمعراج من أهم القصص الدينية التى نزلت بعد معجزة القرآن الكريم. لتحكي رحلة الرسول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصي. وبعدها صعوده للسماء. وسميت بالإسراء والمعراج لأنها تنقسم إلى جزئين وهم:

الإسراء : كلمة عربية تعني رحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الليلية الإعجازية من مكة إلى القدس تحديدًا المسجد الأقصى في القدس.

المعراج: صعود النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. وهذه الرحلة حدثت قبل أكثر من عام بقليل من هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة في يوم 27 من رجب سنة 621م وبالأخص فقد حدثت ليلاً سنة 621م.

أدعية الإسراء والمعراج

يدعو المرء في ليلة الإسراء والمعراج بما يتمناه ولعل من الأدعية الكثير ترديدها الآتي:

اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا.

اللهم رب السموات ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 تبدأ من يوم الإثنين الموافق ليوم 27 من شهر رجب عام 1443 وهو ما يوافق يوم 28 من شهر فبراير من عام 2022م. في المملكة العربية السعودية.