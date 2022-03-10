لافروف في أنطاليا وبايدن يبحث وأردوغان أزمة أوكرانيا

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى مدينة أنطاليا بجنوب تركيا في رجلة جوية، وذلك قبل محادثات مقرر لها الخميس مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

سيكون الاجتماع هو الأول بين كبار دبلوماسيي البلدين منذ العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أسبوعين.

من ناحية أخرى، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسيإنه سيتوجه الخميس إلى أنطاليا، حيث يعتزم وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا عقد اجتماع هناك، مشيرا إلى أنه سيبحث مع الوزيرين مسألة الأمن النووي في أوكرانيا.

وقال جروسي على تويتر "سأتوجه إلى أنطاليا. من خلال اجتماعات هناك يحدوني الأمل في إحراز تقدم بشأن المسألة الملحة المتعلقة بضمان أمن المنشآت النووية الأوكرانية. نحن في حاجة للتحرك الآن".

ولم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن على طلب للتعليق عما إذا كان الاجتماع الثلاثي الذي يريده جروسي سيعقد هناك.

ومنذ نشوب حريق في مبنى بمحطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية بعد اشتباكات مسلحة بالقرب منها يحاول جروسي عقد اجتماع ثلاثي يجمعه مع مبعوثين من روسيا وأوكرانيا بغية الحصول على تعهدات تضمن حماية أمن المنشآت النووية الأوكرانية.

كان وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأوكراني دميترو كوليا قد اتفقا على الاجتماع في منتجع أنطاليا غدا الخميس.

في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا زيادة الدعم الأمني والإنساني لأوكرانيا.

وذكر بيان للخارجية الأميركية أن بلينكن وكوليبا ناقشا الهجمات الروسية "غير المعقولة التي تضر المراكز السكنية".

كما بحث وزير الدفاع لويد أوستن تحدث مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف مواصلة تزويد الجيش الأوكراني بمساعدات أمنية دفاعية.

وقبيل محادثات أنطاليا، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة أحدث تطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا.