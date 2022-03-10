كم باقي على رمضان 1443 العد التنازلي لرمضان 2022

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عمر شويل - جدة كم باقي على رمضان 1443 بالأشهر والأيام والساعات والدقائق أيضًا من الأمور التي يتم تحديدها مُبكرًا مع مطلع العام الهجري الجديد حيث إن تحديد موعد شهر رمضان بشكل دقيق هو أمر غاية في الأهمية نظرا إلى إنه خاص بأداء عبادة مرتبطة فقط بأيام شهر رمضان المبارك وخصوصًا أن شه شعبان لعام 1443هـ قد بدأ، مما يُعني أن العد التنازلي على قدوم الشهر الكريم قد بدأ.

كم باقي على رمضان 1443أيضًا من أهم المعلومات والتواريخ التي يطوق جميع المسلمين والأمة الإسلامية قاطبة في كل مكان إلى معرفتها، ويرجع ذلك لما يُمثله شهر رمضان المبارك من أهمية كبيرة ومكانة غالية في نفوسنا كمسلمين، ولا سيًّما أنه شهر تتكاثر فيه الخيرات والبركات والإيمان والطاعة وحب الخير والحرص على إرضاء الله جل وعلا وجني عظيم الثواب عبر الصيام والصلاة وصلاة النوافل وغيرهم من مظاهر البهجة والسعادة الأخرى التي تُصاحب حلول شهر رمضان ، في هذا الإطار سوف يتم توضيح كم باقي على شهر رمضان 1443 بالتقويم الهجري والميلادي بالتفصيل.

متى شهر رمضان 1443

في يوم السبت 2 أبريل 2022م؛ إن شهر رمضان هو الشهر رَقْم (9) من بين شهور السنة الهجرية التي تُعرف أيضًا باسم الأشهر القمرية، وهو يأتي بعد شهر شعبان مباشرةً، ويليه شهر شوال، وكما هو الحال في جميع الشهور الهجري؛ فإن شهر رمضان قد يكون 30 يومًا وفي بعض الأحيان قد يكون 29 يومًا، ويتوقف ذلك على عدد أيام شهر شعبان الذي يسبقه وعلى رؤية هلال بزوغ فجر أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك.

كم باقي على رمضان 1443

يتبقى على شهر رمضان انتهاء جميع الشهور الهجرية التي تسبقه مباشرةً مثل رجب وشعبان، ثم يأتي شهر رمضان التاسع من بين الشهور الهجرية، وسوف يُوافق يوم 1 رمضان 1443هـ هذا العام (1- 9 – 1443 هـ) يوم 2 أبريل 2022م وفق استطلاع الهلال، وسوف يستمر شهر رمضان المبارك والذي من المتوقع أن يكون عدد أيامه 30 يومًا فقط حتى مساء يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر مايو 2022م.

العد التنازلي لرمضان 2022

لقد بدأ ترقب العد التنازلي لشهر رمضان وقام البعض بالاعتماد على البرامج والتطبيقات التي تُساعده على متابعة العد التنازلي باليوم والساعة والدقيقة والثانية على بدأ أولى ليالي شهر رمضان المبارك الذي تتوق له نفوسنا وأرواحنا جميعًا ، ومن المنتظر أن تبدأ الهيئات الإسلامية في مصر والسعودية استطلاع رؤية هلال شهر رمضان المعظم تحديدًا في يوم الأول من شهر أبريل (نيسان) من العام الجاري 2022م (2 – 4 – 2022م)، وهو سوف يكون اليوم الموافق 29 شعبان من عام 1443هـ (29 – 8 – 1443هـ)؛ وإذا ثبتت رؤية الهلال؛ فسوف يكون موعد أول أيام شهر رمضان هو (2 أبريل 2022م)، وإذا غُم عليه ولم تتمكن الأجهزة من رصد هلال شهر رمضان؛ فسوف يكون اليوم التالي هو المُتمم لشهر شعبان، وبذلك سوف يكون أول أيام رمضان هو (3 أبريل 2022م).

عبارات تهنئة بشهر رمضان 1443

تُجدر الإشارة إلى انه مع اقتراب شهر رمضان ؛ يبدأ جموع أبناء الأمة الإسلامية في تبادل أجمل وأرقى رسائل التهنئة بقدوم الشهر الفضيل فيما بينهم ، ومنها ما يلي:

أتي رجب وطاف، وانتصف شعبان ، ولم يبق بيننا وبين رمضان إلا ليالٍ خفاف، كل عام وأنتم بخير.

في مطلع الشهر الفضيل نهنئكم أجمعين، ونتمنى أن يجعله شهرًا تتبدل به ذنوبنا إلى حسنات وأن نكون جميعًا من الفائزين بهذا الشهر الكريم.

باقة زهور وسلة بَخُور أرسلها إلى جميع الأهل والأحباب لأهنئهم بقدوم شهر مضان.

مبارك عليكم الشهر، كل عام وأنتم بخير، اللهم أهله علينا بالأمن والأمان.

نرسل إليكم بأرق وأسمى عبارات التهنئة والمباركة بأن بلغنا الله تبارك وتعالى هذا الشهر الكريم.

إلى جميع الأهل والأقارب والأحباب، نهنئكم بقدوم الشهر الفضيل أعاده الله علينا جميعًا بالخيرات والمسرَّات والبركات.

أبعث إليكم بأصدق وأجمل معاني التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، عساكم من عواده.

إن سبقتكم بالتهنئة ؛ فهذا لعلو قدركم، وإن سبقتوني بها، فهذا لفضلكم، كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول الشهر الكريم.

بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، أسال الله أن يتقبل منكم الصيام والقيام، وصالح الأعمال.

I wish a happy Ramadan for all of my friends and family members and all my lovers

وبعد توضيح كم باقي على رمضان 1443 العد التنازلي لرمضان 2022 ؛ يذكر أنه لا تزال الاستعدادات لاستقبال هذا الشهر الكريم مستمرة. من خلال تجهيز الشُّنط الرمضانية وأماكن إقامة موائد الرحمن ، وأيضًا تجهيز الفوانيس للكبار والصغار والزينة الرمضانية الجميلة التي تمتلئ بها الشوارع والمنازل والبيوت والمحلات وكل مكان. للإعراب عن مدى الفرحة والسعادة ببلوغ أعظم وأجمل شهور العام رمضان المبارك.