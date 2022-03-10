هتقضي على الشعر الشخن بوصفة سحرية موجدة عندك في البيت وهتشوفي النتيجة من أول أستخدام هيبقي ناعم حرير

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عمر شويل - جدة وصفة طبيعية لفرد الشعر الخشن، الشعر الناعم المفرود هو حلم كل فتاة أو امرأة، فمن أهم ما يميز المرأة هو شعرها الطويل الناعم الانسيابي، وهناك بعض السيدات يذهبون إلى مراكز التجميل لفرد شعرهم بطرق كيمائية وهى طرق غير طبيعية تعمل على سقوط الشعر وإضعافه، فمن الأفضل أن نقوم بعمل وصفات طبيعية للشعر تقوى وتنعم الشعر دون الضرر بخصلات الشعر، وسوف نعرض فى هذا المقال عن وصفات طبيعية للشعر الخشن والمعجد والجاف بطريقة سهلة وآمنة.

وصفة طبيعية لفرد الشعر الخشن

النشا من المكونات الطبيعية التي تقوم بفرد خصلات الشعر بطريقة صحية، وتعد النشا من الوصفات التي تعالج أمواج الشعر فتساعد على تنعيمه بشكل رائع، كما أن اختلاط النشا بزيت الزيتون يعملان على فرد الشعر، لما لهما من فوائد عظيمة فى نعومه الشعر ولمعانه، ومن ضمن مكونات الوصفة هو العسل الأبيض وهو يحتوى على الفيتامينات التي تساعد على تنعيم الشعر وتقويته.

المكونات

خمس معالق من النشا.

ربع كوب من زيت الزيتون.

معلقتين كبار من العسل الأبيض.

تحضير وصفة فرد الشعر الخشن بالنشا والعسل الأبيض وزيت الزيتون.

نقوم بعمل الوصفة على شعر نظيف وجاف. نحضر وعاء ونضع بداخله النشا وزيت الزيتون والعسل الأبيض ونقوم بخلطهم جيداً. نقوم بتمشيط الشعر جيدا ونقسم الشعر خصلات، ثم نضع الوصفة في كل خصلة من خصلات الشعر بواسطة الفرشاة، ثم نقوم بتمشيطه جيداً حتى يتغلغل في كل خصلة الشعر. نعيد هذه الخطوة للشعر كله، ثم نتركه لمدة ساعتين. نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو. نكرر هذه الوصفة مره كل أسبوعين.

وصفة لفرد الشعرالخشن بالجيلى

الجيلى يحتوى على مادة الجيلاتين التى تعمل على نعومة الشعر وحيويته، كما أنه يعتبر من الوصفات السهلة التي تقوم بفرد الشعر الخشن ونعومته.

تحضير وصفه لفرد الشعر الخشن بالجيلى

المكونات

علبه جيلى اى نكهة.

شامبو.

تحضير الوصفه بمكون الجيلى