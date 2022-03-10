نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ليلة النصف من شعبان 2022 – 1443 وفضل هذا اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد ليلة النصف من شعبان 2022 – 1443 هو الحدث المهم الذي ينتظره المسلمين حاليًا في مشارق الأرض ومغاربها. نظرًا إلى الأهمية الدينية الكبرى لهذه الليلة التي تأتي سنويًا في منتصف شهر شعبان تحديدًا. ومن خلال موقع ثقفني فيما يلي من فقرات وسطور ، سوف يتم الطرق بالتفصيل إلى موعد ليلة نصف شعبان 2022م وكذلك توضيح أهمية هذا اليوم وفضله بالتفصيل.

معلومات عن شهر شعبان

إن شهر شعبان هو الشهر الثامن من بين ترتيب الشهور الهجرية القمرية وفق التقويم الإسلامي الهجري، وهو الذي يسبق شهر رمضان مباشرةً. ولهذا الشهر فضل كبير وأهمية لدى المسلمين. حيث كان رسولنا الكريم ـ صل الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر أكثر من أي شهرٍ آخر. وقد أطلق العرب اسم (شعبان) على هذا الشهر؛ نظرًا إلى أن لعب كانوا يتشعبون به بحثًا عن الماء وفي حالات الحروب والقتال.

موعد ليلة النصف من شعبان 2022 – 1443

سوف تبدأ ليلة نصف شعبان بداية من غروب شمس يوم الخميس الموافق 17 مارس 2022م والموافق 14 شعبان 1443هـ وتنتهي أضًا مع بزوغ فجر يوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022م والموافق 15 شعبان 1443هـ. وتختلف ليلة النصف من شعبان عن يوم النصف من شعبان، حيث أن يوم النصف من شعبان هو يوم 15 شعبان 1443 الموافق 18 مارس (آذار) 2022م.

فضل ليلة النصف من شعبان

هناك الكثير من الأقوال ولأحاديث التي قد وردت عن فضل ليلة النصف من شعبان وهي تتفاوت في درجة صحتها. وبوجهٍ عام فإن الكثير من المسلمين يفضلون الإكثار من الذكر والاستغفار والقيام بالأعمال الصالحة في هذه الليلة.

ولقد جاء عن سيدنا محمد ـ صل الله عليه وسلم ـ قوله:

{يطلع الله في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن} وراه الطبراني

وبخلاف ذلك. فإن من المستحب للمسلم أ يترك الشحناء وعمال التي غضب له تعالى وأن يحرص على القيام بالذكر والدعاء والاستغفار وطلب العفو والرحمة من الخالق عز وجل. كما أن صيام يوم 14 ممن شعبان الذي يعقبه بداية ليلة انشف من شعبان وكذلك يوم 15 شعبان لم يتم تحديدها بصفة خاصة لشهر شعبان. ولكنها أي من ضمن الأيام البيض الثلاثة التي يكون من المستحب صيامها في كل شهري هجري.

ويذكر أنه لم يرد نص نبوي واضح يؤكد أن جميع الأعمال ترفع في ليلة النصف من شعبان. وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن ليلة النصف من شعبان قد شهدت تحويل قبلة صلاة المسلمين من القدس إلى مكة المكرمة. إلا أن بعض العلماء يرون أن تاريخ تحويل القبلة محل خلاف.