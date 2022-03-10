التحالف العربى: تدمير طائرة مسيرة جديدة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أمس الأربعاء، إن شظايا الطائرة المسيرة تناثرت على الأعيان المدنية دون وقوع أى أضرار.

وأضاف التحالف العربى بقيادة السعودية، أن ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت الطائرة المسيّرة من محافظة الحديدة اليمنية.

وكان قد أعلن التحالف فى وقت سابق الأربعاء، تدمير 13 آلية عسكرية لميليشيات الحوثى فى محافظتى مأرب وحجة.

وذكر التحالف - فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الأربعاء - أنه تم تنفيذ 18 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثى الإرهابية فى محافظتى مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن تكبيد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة وتدمير 13 آلية عسكرية.