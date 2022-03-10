أول تعليق لـ رئيس كوريا الجنوبية الجديد بعد فوزه بـ الانتخابات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس كوريا الجنوبية الجديد "يون سيوك يول"، اليوم الأربعاء، إنه سيشكل حكومة جديدة وسيخدم الشعب مع الاحترام لروح الدستور والبرلمان، مشيرا إلى المنافسة انتهت ويجب على الجميع المضى قدما من أجل الشعب والوطن.





وأضاف الرئيس المنتخب "يون"، فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنه سيحسم مسألة دمج حزب سلطة الشعب مع حزب الشعب فى أسرع وقت ممكن، وسيسعى لتشكيل حزب ناضج وجدير بأن ينال تأييد الشعب ويستمع إلى أصوات الشعب.

وأشار "يون" إلى أن نتيجة الانتخابات اليوم هى انتصار للشعب العظيم، وليس انتصار له أو لحزب سلطة الشعب وحزب الشعب (حليف حزبه)، موضحا أنه تعلم الكثير خلال الحملة الانتخابية من حيث ما هو مطلوب ليكون قائدا للدولة، وكيفية الاستماع إلى أصوات الشعب.

وأعرب رئيس كوريا الجنوبية الجديد عن شكره لمنافسيه المرشح عن الحزب الديمقراطى "لى جيه-ميونج" والمرشحة عن حزب العدالة "شيم سانج-جيونج"، وعن تقديره لهما لمساهمتهما الكبيرة فى التطور السياسى فى البلاد.

وكان قد تم تأكيد فوز يون سيوك يول، عن حزب سلطة الشعب، المعارض، رئيسا جديدا لـ كوريا الجنوبية، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأربعاء.

ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية، حصل "يون سيوك-يول" على 14.08 مليون صوت، أي 48.6% من الأصوات، وذلك بعد فرز الأصوات بنسبة 100%.

أظهرت التقديرات الأولية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية العشرين بلغت 77.1%، حيث شارك 34,059,714 شخصا من إجمالي 44,197,692 ناخبا، عبر 14,464 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، حتى الساعة 7:30 مساء يوم أمس.