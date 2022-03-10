أمريكا تخفض سقف توقعاتها لإتمام صفقة الميج البولندية إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قلل البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) من سقف توقعات إمكانية إتمام الصفقة الثلاثية التى تقضى بأن تقوم بولندا بمنح أوكرانيا مقاتلات "ميج-29" فى مقابل تعويض الولايات المتحدة الأسطول الجوى البولندى بمقاتلات أمريكية من طراز "إف-16".





وذكرت مجلة "ديفينس نيوز" أن التعليقات الحذرة التى أدلى بها مسؤولون أمريكيون بشأن الصفقة إضافة إلى الإشارات التى خرجت من العاصمة البولندية وارسو، تمثل ضربة قوية للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الذى دعا المشرعين الأمريكيين، فى رسالة مصورة بثها يوم السبت عبر تطبيق "زوم"، إلى تقديم المزيد من الطائرات العسكرية والدعم لبلاده.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين بساكى، فى إفادتها أمام الصحفيين، أن الإدارة الأمريكية لا تعارض إتمام مثل هذه الصفقة، غير أنها قالت إن هناك تحديات لوجيستية كبيرة تحيط بها.

من جانبه، سعى المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربى، إلى خفض التوقعات أيضاً بالنسبة للصفقة قائلاً للصحفيين "إننا فى مرحلة مبكرة للغاية من النقاشات بشأن إمكان تحقق ذلك" وإنها "حتى الآن، ليست صفقة محققة، وليس من الواضح عدد الطائرات الأمريكية التى تتضمنها (الصفقة) أو كيف سيتم نقلها وتسليمها".

وفى محاولة لوصف ما يجرى من محادثات بهذا الشأن قال كيربى "إنها مجرد نقاشات حول إمكانية أن تقوم دولة ما بتقديم طائرات (لأوكرانيا) وأن تطلب من جانبها تعويض النقص لديها من الولايات المتحدة".

كانت الحكومة البولندية وصفت السبت الماضى ادعاءات تقديمها، أو اعتزامها تقديم مقاتلات "ميج" إلى أوكرانيا بأنها "أخبار كاذبة".

ومن جانبه رد القائد العام للقوات المسلحة البولندية فى تغريدة على موقع "تويتر" على أحد الادعاءات قائلاً "جميع مقاتلات سلاح الجو البولندى من طراز (ميج-29) رابضة فى قواعدها".

من جانبها، قالت استشارية مجلس الوزراء البولندى فى تغريدة أخرى: "إن بولندا لن ترسل أى مقاتلاتها الحربية إلى أوكرانيا علاوة على أنها لن تسمح (لها) باستخدام مطاراتها.نحن نساعد بشدة فى مجالات عديدة أخرى".

وقد صرح وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكين، أمس بأن الولايات المتحدة ستعطى "الضوء الأخضر" لأعضاء الناتو إذا ارتأوا تقديم طائرات حربية إلى أوكرانيا، لافتاً إلى أن هناك مباحثات بهذا الشأن تجرى مع بولندا.