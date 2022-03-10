سوني تعلق شحنات الأجهزة والبرامج إلى روسيا

قال قسم الألعاب بشركة سوني إنه علق جميع شحنات البرامج والأجهزة إلى روسيا، بما في ذلك لعبة السباق الجديدة "جران توريزمو 7" لتنضم بذلك إلى عدد متزايد من الشركات الداعية للسلام في أوكرانيا.

وقالت شركة سوني للترفيه التفاعلي إنها علقت أيضا أعمال متجرها لـ"بلاي ستيشن" في روسيا.

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