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عمر شويل - جدة أسهل طريقة هتعمي بيها البسبوسة المرملة والدايبة وبمكونات أقتصادية غير مكلفة - ثقفني
طريقه عمل البسبوسه الناعمة، تعتبر البسبوسة الناعمة هي من أكثر أطباق الحلويات التي يعشق تناولها الكثير من الكبار او الصغار، فهي من أكثر الأطباق الحلويات التي تعطي للجسم قيمة غذائية عالية ومنها سعرات حرارية تمد الجسم بها نتيجة بكمية السكر بها والزبدة، كما تقوم ربة المنزل تحضير البسبوسه بعدة أشكال ونكهات منها بسبوسة بالقشطة والمكسرات التي تعطي مذاق خاص.
طريقه عمل البسبوسه الناعمة
المقادير
- مقدار من دقيق السميد بما يعادل كوبين ونصف.
- ربع كوب من الزبدة الطرية.
- كوب واحد من السكر الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب واحد من الزبادي.
- ثلاثة أكواب من القطر.
- ملعقتين كبيرتين من الزبدة.
- ربع كوب من الطحينية السائلة.
- ملعقتين من اللوز للازم للزينة.
خطوات تجهيز عجينة البسبوسة
- نقوم بخفق ربع كوب من الزبدة الطرية ثم نضيف عليها كوب واحد من السكر الأبيض ثم نضيف إليه كوب من الزبادي ونخلطهم مع بعض بشكل جيد حتى يتم ذوبان السكر في الزبدة تماما.
- تقوم باضافة ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا ثم نضع عليهم ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونقلبهم جيدا ثم نضيف عليهم كوبين ونصف من دقيق السميد وتندمج جميع المكونات مع بعض حتى تتكون عجينة سميكة.
- نأتي بالصينيه المخصصة لعمل البسبوسة ونقوم بدهنها بقليل من السمنة ونضع بها عجينة البسبوسة.
- نفرد عجينة البسبوسة في جميع نواحي الصينية باستخدام ملعقة معدنية لتوزيع عجينة البسبوسة.
- تقوم بتقطيع عجينة البسبوسة داخل الصينية إلى أشكال صغيرة ونضع بها بما يعادل ملعقتين كبيرتين من اللوز لتزينها.
- نسخن الفرن علي درجة حرارة متوسطة ونتركه بعض من الوقت حتى يتم تسخينه ونضع صينية البسبوسة بها.
- تترك صينية البسبوسة حتى يتم نضجها بشكل كامل ونتركها لمدة تصل إلى ثلث ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نقوم بتحضير القطر نضع اناء كوب ونصف من السكر الأبيض ونضيف عليه كوب واحد من الماء ونقلبهم جيدا ونرفعها على النار.
- نضيف ملعقة صغيرة من الزبدة على خليط القطر ونتركها حتي يتم غليانه ويأخذ قوامه السميك ونتركه حتي يتم تبريده.
- نخرج صينية البسبوسة من الفرن ثم نسقيها بالقطر البارد وتصبح جاهزة للتقديم.