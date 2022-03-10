أسهل طريقة هتعمي بيها البسبوسة المرملة والدايبة وبمكونات أقتصادية غير مكلفة

طريقه عمل البسبوسه الناعمة، تعتبر البسبوسة الناعمة هي من أكثر أطباق الحلويات التي يعشق تناولها الكثير من الكبار او الصغار، فهي من أكثر الأطباق الحلويات التي تعطي للجسم قيمة غذائية عالية ومنها سعرات حرارية تمد الجسم بها نتيجة بكمية السكر بها والزبدة، كما تقوم ربة المنزل تحضير البسبوسه بعدة أشكال ونكهات منها بسبوسة بالقشطة والمكسرات التي تعطي مذاق خاص.

طريقه عمل البسبوسه الناعمة

المقادير

مقدار من دقيق السميد بما يعادل كوبين ونصف.

ربع كوب من الزبدة الطرية.

كوب واحد من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب واحد من الزبادي.

ثلاثة أكواب من القطر.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة.

ربع كوب من الطحينية السائلة.

ملعقتين من اللوز للازم للزينة.

خطوات تجهيز عجينة البسبوسة