سجل الآن .. الحصول على منحة البطالة 2022 للعاطلين عن العمل بالجزائر الوكالة الوطنية للتشغيل

التسجيل في منحة البطالة بالجزائر، تصدرت منحة البطالة التي أعلنتها مؤخرا الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك نتيجة لرغبة الكثير من المواطنين العاطلين عن العمل والذين يمرون بأزمات مالية في التسجيل للحصول على تلك المنحة لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم في تلك الظروف المعيشة الصعبة والتوقف الكثير من الأشخاص عن العمل بسبب تفشي فيروس كورونا في معظم بلاد العالم، وهنا سوف نوفر لكم من خلال هذا المقال رابط وكيفية التسجيل في منحة البطالة 2022 التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل بدولة الجزائر لمواطنيها.

منحة البطالة 2022 من الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر

كشفت الحكومة الجزائرية ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل بتوفير منحات مالية للمواطنين الجزائريين المنقطعين عن العمل لمساعدتهم على تحمل الظروف المعيشة الحالية الشديدة الصعوبة خاصتا في بعد انتشار جائحة كرونا حول العمل وتوقف الكثير من الأشخاص عن العمل، لذلك قامت وزارة المالية الجزائرية بوضع مبلغ 84 مليار دينار جزائري كمنحات لبعض الفئات من المواطنين الجزائريين الذين تنطبق عليهم الشروط التي أعلنتها الوكالة الوطنية للتشغيل والتي سوف نعرضها لكم لاحقا.

كيفية التسجيل للحصول على منحة البطالة عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

يمكن للمواطنين الجزائريين الراغبين في الحصول عل المنحة التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية هذا الأمر الذهاب إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل عبر شبكة الإنترنت.

الضغط على اختيار وكالة التشغيل، ثم التسجيل البيانات الخاصة بك، ثم الحصول على البطاقة الزرقاء.

وفي المرحلة الختامية بعد أن تتم الموافقة على المنحة، عليك بالقيام الإمضاء على صحة المعلومات والبيانات التي قمت بتسجيلها، ثم الضغط على زر حفظ.

شروط الموافقة على منحة البطالة بالجزائر

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل مؤخرا عن إعلان مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون مستوفاة لدى المتقدمين على منحة البطالة لكي تتم الموافقة عليها والتي جاءت كالآتي:

يقتصر التقديم على منحة البطالة على المواطنين الجزائريين فقط ولا تتم على أي جنسيات اخرى.

يشترط على المتقدم أن لا يكون لديه أي عمل أو أي رواتب يقتضيها من أي جهة سواءا كانت حكومية أو خاصة.

يشترط أن يتراوح عمر المتقدم ما بين الـ 19 و 40 عام، علما بأن تكون الأولوية في القبول للأكبر سناً.

يجب أن يكون المتقدم قد سبق له التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل لمده لا تتعدى سته شهور.

يتطلب إقرار بتحديد موقفة تجاه الخدمة العسكرية.

يشترط على المتقدمة ألا يكون زوجها يعمل بأحد الجهات سواء بالقطاع الحكومي أوالخاص.