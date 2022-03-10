وزير الدفاع البريطانى: نخطط لإرسال أسلحة مضادة للطائرات إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع البريطانى بن والاس إن بلاده تخطط لتزويد أوكرانيا بأسلحة ستارستريك المضادة للطائرات و "شحنة صغيرة" من صواريخ جافلين المضادة للدبابات مع اقتراب القوات الروسية من كييف.





وأضاف والاس أمام مجلس العموم، وفق صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، إن المملكة المتحدة ستواصل أيضًا تزويد الأسلحة قصيرة المدى المضادة للدبابات وقد أعطت أوكرانيا بالفعل 3615 من أنظمة الصواريخ المحمولة.

وقال والاس إن أوكرانيا تلقت بالفعل "900 صاروخ مضاد للطائرات محمول على الكتف" - فى إشارة إلى ستينجرز التى قدمتها دول أخرى فى حلف شمال الأطلسى - لكنها كانت تسعى بشدة للحصول على مزيد من الأسلحة بينما حاولت القوات الروسية تطوق العاصمة كييف.

وأضاف: "القدرة بحاجة إلى تعزيز. لذا استجابةً للطلبات الأوكرانية، اتخذت الحكومة قرارًا لإرسال صواريخ ستارستريك عالية السرعة والمضادة للطائرات المحمولة على الكتف".

فى وقت لاحق، رداً على أسئلة من أعضاء البرلمان حول المدة التى سيستغرقها قرار التوريد، قال والاس: "نحن من حيث المبدأ سنفعل ذلك".

واعترف بأن الجنود الأوكرانيين سيحتاجون إلى التدريب على كيفية استخدام الصواريخ، مضيفاً: "كيف نقوم بذلك (التدريب) أمر حساس للغاية".

والصاروخ ستارستريك هو ما يعادل صواريخ ستينجر أرض-جو أمريكية الصنع التى تم توفيرها لأوكرانيا من قبل الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وغيرها منذ الغزو الروسى.

ويتم توجيه ستارستريك بالليزر بمدى يصل إلى 7 كيلومترات، على عكس ستينجر، التى تعتمد على الأشعة تحت الحمراء، وهى مصممة لتكون أكثر صعوبة فى التشويش.