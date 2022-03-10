وزارة الحج والعمرة تعلن إلغاء التحقق من حالة التحصين لدخول الحرمين بالسعودية

إلغاء التحقق من حالة التحصين لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لجميع ضيوف الرحمن بالمملكة العربية السعودية طبقًا لأبرز مستجدات قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة ‫كورونا والجدير بالذكر أن إلغاء التحقق من حالة التحصين سبقه عدة قرارات منها إلغاء شرط تقديم نتيجة سلبية فحص بي سي آر معتمدة أو فحص معتمد لمستجدات فيروس كورونا المستجد، كذلك إلغاء شرط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح العمرة للقادمين من خارج المملكة، كما سبق وألغي شرط الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية.

قرار إلغاء التحقق من حالة التحصين طبقًا لمستجدات رفع الإجراءات الاحترازية

كذلك أكدت وزارة الحج والعمرة أن ‫بعد القرار الرسمي الصادر منذ أيام مضت من قبل وزارة الداخلية السعودية برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة ‫كورونا بعد بحث التقارير الصادرة عن وزارة الصحة السعودية عن مستجدات الوضع الوبائي بالمملكة والتمكن من السيطرة على فيروس كورونا بعد العمل ببرنامج اللقاحات الوطني وبالتنسيق بين الجهات المختصة، والإلتزام بالتحصين وارتفاع نسبة المناعة بالمجتمع ضد الفيروس فقد تم إلغاء العديد من موانع زيارة الحرمين سواء للمواطنين السعوديين أو القادمين من خارج المملكة ومن أبرزها:

أولًا إلغاء تصاريح الصلاة بالمسجد الحرام وتصاريح الصلاة وزيارة المسجد النبوي والاكتفاء بحالة محصن بتطبيق توكلنا والتي تم إلغاءها اليوم.

بتطبيق توكلنا والتي تم إلغاءها اليوم. كذلك شددت الوزارة على إستمرار إصدار التصاريح عبر تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا لأداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة.

أيضًا إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والاستمرار بالالتزام بلبس الكمامة أثناء التواجد فيهما.

مستجدات رفع الإجراءات الاحترازية بالسعودية 2022

وعن قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا تم الإعلان عنها سابقًا طبقًا للمعطيات التالي ذكرها:

أولًا إيقاف تطبيق إجراءات التباعد الجسدي في المسجدين الحرام والنبوي الشريف والاستمرار بالإلتزام بارتداء الكمامة.

كذلك إيقاف إجراءات التباعد بكافة الأماكن المغلقة والمفتوحة وجميع الأنشطة والفعاليات.

أيضًا عدم اشتراط ارتداء الكمامة بالأماكن المفتوحة مع الإلتزام بلبسها في الأماكن المغلقة فقط.

كذلك رفع شرط تقديم نتيجة سلبي من فحص PCR معتمد، أو فحص معتمد Rapid Antigen Test للمستضدات لفيروس كورونا للقادمين إلى المملكة.

كذلك يجب على القادميين للسعودية وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة البقاء في المملكة، وينطبق ذلك على كافة أنواع بتأشيرات الزيارة.

كما تم إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي المتعلق بمكافحة جائحة كورونا للقادمين إلى المملكة.

في النهاية تم رفع تعليق القدوم المباشر إلى السعودية وجميع الرحلات الجوية المغادرة منها إلى الدول الآتية: دولة جمهورية جنوب إفريقيا، كذك جمهورية ناميبيا، أيضًا جمهورية بوتسوانا، وجمهورية زمبابوي، ومملكة ليسوتو، كذلك مملكة إسواتيني، وجمهورية موزمبيق، أيضًا جمهورية مالاوي، وجمهورية موريشيوس، كذلك جمهورية زامبيا، وجمهورية مدغشقر، وجمهورية أنغولا، جمهورية أيضًا سيشل، والقمر المتحدة، ونيجيريا الاتحادية، كذلك جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وأفغانستان.

شروط تصاريح العمرة في رمضان 1443

في الختام سبق وأن أوضحت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شروط إصدار تصاريح العمرة وتصاريح الصلاة وتصاريح الزيارة نذكرها باترتيب التالي: