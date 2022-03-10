الأحوال المدنية تكشف شروط إنشاء الأم سجل للأسرة وتغيير المهنة

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عدد من الأمور الهامة التي يبحث عنها المواطنين باستمرار في الفترة الأخيرة، لاسيما فيما يتعلق بشروط إصدار الأم سجل للأسرة خاص بها، كذلك كيفية تغيير المهنية في بطاقة الهوية الوطنية، لافتة إلى أن كل أم سعودية الجنسية والأصل والمنشأ يُمكنها إصدار سجل للأسرة إلكترونيًا أو من خلال مقراتها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، شريطة أن تحمل بطاقة هوية وطنية سارية، بالإضافة لأن يكون أبناؤها مضافين لسجل والدهم، ونوهت إلى معرفة التفاصيل من خلال التواصل مع حساب عناية العملاء التابع لها.

وتجديد الهوية الوطنية

كما أشارت الأحوال المدنية إلى أن الهوية الوطنية الآن أصبحت رقمية، ويمكن تجديدها بكل سهولة حيث لا يستلزم إحضار متطلبات أو أي أوراق رسمية، أما في حالة إذا كان عُمر المتقدم لتجديدها يتراوح ما بين 10 و15 عامًا، فلابد من حجز موعد رسمي، ثم استيفاء جميع المتطلبات الأساسية من أوراق وغيرها، مع إلزامية حضور الأب أو الأم، ثم اتباع باقي الخطوات الرسمية، ولا يستغرق الأمر طويلاً حتى يتم تجديدها.

كيفية تغيير المهنة

أما في حالة تجديد المهنة في بطاقة الهوية الوطنية، فيتطلب الأمر اتباع عدد من الخطوات الأساسية التي تتمثل في:

مراجعة أقرب مكتب لتعديل المهنة.

إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل.

أن يتم توضيح السجل المدني بالخطاب.

أن يتم توقيع الخطاب المقدم وختمه.

لا يلزم حجز موعد.

كيفية استخراج شريحة البيانات

أما فيما يخص الحصول على برنت أو طبعة بيانات من الأحوال المدنية، فأصبح الأمر متاح الآن بكل سهولة في دقائق معدودة من خلال تسجيل الدخول عبر بوابة أبشر للخدمات الإلكترونية، ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم والرمز السري وكلمة التحقق المرئي، ثم الدخول إلى خدمة بياناتي، ثم تفويض القطاع الراغب بالاطلاع على بياناته في أي وقت وفي أي مكان، مع إمكانية الحصول على خدمات إضافية للأحوال المدنية عبر البوابة ذاتها بشكل مباشر وسريع.