نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعشاب طبيعية ووصفات لعلاج تجاعيد البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تظهر التجاعيد على البشرة مع تقدم العمر، وبشكل خاص فهي تظهر في الوجه والرقبة واليدين، وتظهر بسبب أن إنتاج الكولاجين يكون ضعيف، ويصبح الجلد أكثر هشاشة، وأقل قدرة على حماية نفسه، فتظهر الخطوط الرفيعة على الوجه وتسمى بالتجاعيد، وأحيانا تظهر في سن مبكر لعدة عوامل منها، التعرض باستمرار لآشعة الشمس، والتدخين، ويبحث الكثير عن وصفات طبيعية لعلاج التجاعيد وهي:

وصفة الحلبة لعلاج تجاعيد الوجه

نطحن كمية مناسبة من الحلبة للحصول على معجون سميك، وندهن البشرة بالكامل قبل النوم، ويترك على البشرة ليلة كاملة، وفي الصباح نغسل البشرة بالماء الفاتر، تكرر الوصفة بشكل منتظم.

وصفة زيت الزيتون والعسل لعلاج التجاعيد

يعد زيت الزيتون من أفيد الزيوت للبشرة بسبب احتوائه على مضادات أكسدة، والعسل يساعد في الترطيب مما يقلل من ظهور التجاعيد، نحضر ملعقتين من زيت الزيتون مع قطرات من الجلسرين وملعقة من عسل النحل، نقلبهم معا جيدا، ونفرد الخليط على البشرة ويترك ربع ساعة، يشطف بالماء الفاتر، وتكرر الوصفة عدة مرات في الأسبوع.

وصفة خل التفاح والعسل لعلاج التجاعيد

يوازن خل التفاح درجة حموضة البشرة وعند خلطه مع العسل يساعد بشكل جيد في التخلص من التجاعيد، نحضر ملعقة كبيرة مم خل التفاح مع ملعقة من العسل، نضيف مرطب مناسب للبشرة، نمزجهم معا جيدا، ثم يوضع المزيج على البشرة ويترك لمدة ربع ساعة، نغسل البشرة بماء بارد، تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة الألوفيرا لعلاج تجاعيد البشرة

نحضر الالوفيرا ونستخرج منه الهلام، ثم نضع كمية مناسبة على البشرة مع التدليك، ثم يترك على البشرة ربع ساعة، نغسل الوجه بالماء الفاتر، تكرر الوصفة يوميا.

وصفة الموز والأفوكادو لعلاج تجاعيد البشرة

الموز من العناصر الهامه التي تحتوي على فيتامينات ومعادن، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على علاج تجاعيد البشرة، نحضر حبة من الموز مع حبة من الأفوكادو وقطرات من العسل، نخلطهم معا جيدا، نضع المزيج على البشرة لمدة 20 دقيقة، نغسل الوجه جيدا بالماء البارد، تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتائج.