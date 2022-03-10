منصة سلفة الالكترونية اسرع تمويل شخصي داخل السعودية 5000 ريال سعودي في 15 دقيقة فقط

ان كنت متعثرا فلا داعي للقلق الآن . فأنه في وجود حكومة رائعة مثل التي في المملكة العربية السُّعُودية . وكذلك ادارة حكيمة تدير شئون البلاد فأنه لا داعي بأن تقلق . لإن تمويلك الان متواجد من خلال منصة سلفة الالكترونية . أسرع منصة تمويلية داخل المملكة العربية السعودية . والتي من خلالها يمكنك سد كافة احتياجتك الشخصية ؛ وكذلك أيضا سداد ديونك من ذلك التمويل الذي يصل الي 5000 ريال سعودي ؛ أو كذلك يمكنك عمل مشروع صغير ؛ أو سد المصاريف الدراسية الخاصة بالابناء . وذلك جراء انتشار وباء كورونا المستجد ؛ والذي ضرب اقتصاد المملكة العربية السعودية ؛ والعالم أجمع من خلال الاغلاقات التي تمت في معظم وظائف المملكة . وكذلك التزام الموظفين والعمال البيوت حفاظا على ارواح الابناء والاباء من خلال اتباع الاجراءات الاحترازية الصارمة التي اتبعت داخل المملكة العربية السعودية . منصة سلفة الالكترونية هي منصة ذات طابع تمويلي خاص من حيث السرعة . فإنه أن كنت حاملا للجنسية السعودية فأنه يمكنك بكل سهولة الحصول على تمويل يصل الي 5000 ريال سعودي من منصة سلفة الالكترونية . وعن منصة سلفة فهي عبارة عن شركة تقنية مالية مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي . والتي تقوم بمنح هذا التمويل بدون أن يكون هناك تحويل رواتب ؛ وكذلك بدون اللجوء إلى أي البنوك . فأنه وبمجرد اتباع كل متقدم الخطوات اللازمة والتي سوف نعرضها ونتعرف عليها معا . يمكنك في غضون 15 دقيقة فقط الحصول على تمويلك من منصة سلفة . مع اتباع الشروط والأحكام ؛ والتي سوف نتعرف عليها سويا أيضا من خلال مقالتنا تلك عبر موقعنا موقع ثقفني . والتي سوف نقوم بشرحها وعرضها بصورة مبسطة لكي يتمكن الجميع من التسجيل عبر المنصة والحصول على التمويل .

نتعرف معا على الشروط وكيفية التسجيل على منصة سلفة إلكترونيا

وأنه يجب أن تعلم أن أي منصة تمويلية يجب أن تضع عدة شروط والتي يجب أن تكون متوافرة في كل متقدم لكي يتمكن من الحصول على القرض الخاص به . ولكن الفرق هنا أن منصة سلفة وضعت شروط بسيطة وسلسة لا يوجد بها أي تعقيدات والتي من ضمنها التالي :

أولا / يجب أن تكون سعودي الجنسية . لأن تلك السلفة المقدمة هي لكافة المواطنين والمواطنات السعوديين فقط . أي لا يجوز لغير السعوديين الحصول على تلك السلفة من على المنصة .

ثانيا / يجب أن يكون عمر المتقدم على قرض من منصة سلفة أن يكون متراوحا مابين الـ 16 عاما وحتى 60 عاما لكي يمكنك الدخول والتسجيل عبر منصة سلفة الالكترونية .

ثالثا / كما يجب أن يكون من العاملين داخل المملكة العربية السعودية في إحدى القطاعات الخاصة بها والعامة ايضا .

كيفية التسجيل الكترونيا على منصة سلفة

نعرض على حضراتكم الآن أسهل الطرق لكي تتمكن من التسجيل على منصة سلفة الالكترونية والحصول على اسرع تمويل من منصة سلفة وهي كالاتي :

اولا / كل ماعليك فعله هو الدخول مباشرة على الموقع الرسمي لمنصة سلفة الالكترونية . ثانيا / ومن ثم بعد الدخول علي موقع المنصة وعن أول خطوة يجب اتخاذها هي النقر على أيقونة تسجيل دخول . ثالثا / وبعد أن تتم عملية التسجيل وكتابة كافة بياناتك صحيحة والتأكيد عليها من خلال كتابة الباسورد الخاص بك والذي قد قمت بأنشائه بنفسك . عليك بعد ذلك الضغط على أيقونة طلب التمويل . رابعا / سوف يظهر لكل متقدم على السلفة أيقونة التمويل شخصي قم بالضغط عليها فور ظهورها . فأن تلك الخطوة هي أهم خطوات التسجيل ؛ وكذلك للحصول على ما تريده من مبلغ التمويل . لأنه هنا يمكنك اختيار ماهية المبلغ المالي الذي تريده . وكذلك أيضا مدة السداد التي تناسبك ؛ والتي تريدها بنفسك ومعرفة فترة السماح المتاحة لك من منصة سلفة . خامسا / أما اذا قابلت أي تعثر لا قدر الله في عملية التسجيل يمكنك متابعة خدمة العملاء والتواصل معهم ؛ وهم سوف يقومون بإفادتك ومتابعة الخطوات معك من البداية وحتى النهاية ؛ وكذلك مساعدتك للحصول على تمويلك الشخصي . سادسا/ وهذا للعلم يجب أن تعلم جيدا لكي تتأكد أن التمويلات المقدمة من منصة سلفة جميعها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني ؛ نتمني أن نكون قد وفقنا في عرض اسهل طريقة للتسجيل عبر منصة سلفة الالكترونية و تكونوا قد استفدتم منها . لكم منا دوما التوفيق والنجاح .