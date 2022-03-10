التسجيل للحصول علي الأراضي السكنية من وزارة الشؤون البلدية والقروية وموعد انتهاء التسجيل

تم فتح باب تسجيل الأراضي وذلك خلال مهلة محددة من قِبل الدولة، حيث حرص ملاك الأراضي في الرياض على معرفة موعد انتهاء التسجيل بالأراضي البيضاء بالرياض ٢٠٢٢ خوفًا من فرض عقوبة الغرامة، ومن الجدير بالذكر أنه من حق المُلاك تقديم طلب للاعتراض عن الرسوم المفروضة وتقديم ما يُثبت وجود مانع لسداد الرسوم ولن يتم هذا إلا بعد أن تنتهي فترة التسجيل الرسمية، فرسوم السداد تُفرض على ملكية الأراضي الغير مبنية في الدولة والتي تزيد مساحتها عن عشر ألاف متر مربع وهى أراضي مخصصة للسكن أو التجارة داخل الحدود العمرانية، وتبلغ مساحة الأراضي التي تم تحميلها من قِبل البرنامج ٥٠٠مليون متر مربع، أما عن الأراضي التي تم تطويرها أو نقل ملكيتها بلغت مساحتها ما يقارب ١٠٠مليون متر مربع.

خطوات تسجيل الأراضي البيضاء

يتم تسجيل الأراضي البيضاء إلكترونيًا من قِبل مُلاك الأراضي أو من ينوب عنهم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

قم بإدخال بيانات الملكية مع إرفاق نسخة رسمية من المستندات، وفي حالة وجود مُفوض للتسجيل يشترط إرفاق صورة رسمية من التفويض.

قم بإدخال بيانات المُلاك مع تحديد نسبة كل شريك.

قم بإدخال البيانات الخاصة بالأرض مع رفع المستندات الخاصة بمساحة الأرض.

قم بالموافقة على صحة البيانات المكتوبة.

موعد انتهاء التسجيل بالأراضي البيضاء بالرياض 2022

صرح ” عبد الحميد الحماد” رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء فيما يخص المهلة المتبقية من أيام التسجيل في المرحلة الثانية من تلك الرسوم حيث أكد على أنه لم يتبقى سوى ١٠٥يوم فقط لمن يرغب في التسجيل ومن جانبه أكد أن من يخالف تلك الإجراءات سيعاقب بفرض غرامة مالية تصل نسبتها إلى ١٠٠٪ من إجمالي قيمة الرسوم، وفيما يخص الأراضي البيضاء التي ترجع ملكيتها لأكثر من شخص ولكن بصك واحد فإن الرسوم تنطبق على الشركاء حسب نسبة كل واحد في الملكية.

الهدف من فرض رسوم الأرض البيضاء

يعتبر الهدف الأساسي من فرض تلك الرسوم هو سعي الوزارة إلى تلبية رغباتها تجاه زيادة المساحات المتاحة من الأراضي المطورة، حتى يتم تحقيق التكافؤ في السوق المحلي بين العرض والطلب، كما حرصت الوزارة على توافق الأسعار مع إمكانيات الفرد وان تزيد زيادة مقبولة وغير مبالغ فيها، بالإضافة إلى وجود عنصر المنافسة وتحقيق العدل والمساواة ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بوضع قوانين رادعة لمحاسبة الشركات الاحتكارية.