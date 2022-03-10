موعد إختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1443 هجرياً

ننشر موعد إختبارات الفصل الدراسي التاني لعام 1443 هجرياً، حيث يتم إختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1443 هجرياً لجميع مراحل التعليم (الإبتدائي_ المتوسط_ الثانوي) بالمملكة العربية السعودية.

فقد وجهت وزارة التعليم بعض النصائح الهامة للطلاب والطالبات لأداء الإمتحانات بشكل جيد والحصول على أعلى الدرجات عبر الموقع الرسمي للوزارة وهي( تنظيم الوقت_النوم مبكراً_ الإلتزام بتناول وجبه الإفطار قبل الذهاب إلى مقر المدرسة لأداء الإختبار_ المذاكرة في بيئة مناسبة تساعد على إستذكار الدروس).

الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

أصدرت وزارة التعليم قرار يتضمن أهم التعليمات التي تساعد على سير إختبارات الفصل الدراسي الثاني بشكل جيد وهي:

يتم أداء الإختبارات الشفوية للمواد العلمية من يوم الأحد الموافق 26 من شهر رجب لعام 1443 لتكون ضمن اليوم الدراسي.

يتم أداء الإختبارات التحريرية لكافة المراحل الدراسية من يوم الأحد الموافق ٣ من شهر شعبان لعام 1443 هجرياً، وتنتهي يوم الخميس الموافق 7 من شهر شعبان لعام 1443 هجرياً.

يقسم الطلاب والطالبات إلى مجموعات وفقاً للنماذج التشغيلية المعتمدة للمدرسة، بحيث يتم إجراء الإختبارات بالجلسة الواحدة بحد أقصى مادتين.

يتم تشكيل لجان مشرفة لمتابعة أعمال سير الإختبارات، وكذلك إدخال كافة المهارات على الصفين الأول والتاني الإبتدائي، ورصد درجات باقي المراحل التعليمية، ويجب الإنتهاء من رصد درجات وإستخراج النتائج قبل إنتهاء دوام يوم الخميس الموافق 7 من شهر شعبان لعام 1443 هجرياً.

آلية سير الإختبارات النهائية

تقوم كل مدرسة بمراعاة كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على الطلاب والطالبات في فترة إختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1443 هجرياً، والذي تقوم على النماذج التشغيلية الخاصة بكل مدرسة وتأتي النماذج كالتالي: